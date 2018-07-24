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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
24.07.2018 - 17:00, Son Güncelleme:

YÖK'ten yeni rapor... Vakıf üniversitesi sayısı 76 oldu

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YÖK'ten yeni rapor... Vakıf üniversitesi sayısı 76 oldu

YÖK tarafından ilk kez Türkiye'deki vakıf yükseköğretim kurumlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı bir rapor yayımlandı. ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018’ adlı raporda, Türkiye'deki tüm vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci, öğretim üyesi, fakülte ve meslek yüksekokulu ve kitap sayıları ile kurumların dünya sıralamalarındaki yerleri, mezunlarının KPSS, ALES, TUS gibi merkezi sınavlardaki başarıları gibi bilgilere yer verildi. Rapora göre, vakıf üniversitesi sayısı 76 oldu.

Türkiye'deki vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci, öğretim üyesi sayıları ile dünya sıralamasındaki yerleriyle ilgili verilerin yer aldığı ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018’ adlı rapor Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlandı. Buna göre, vakıf üniversitesi sayısı 76 oldu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin imza attığı uluslararası başarılarla ülkenin görünürlüğünü desteklediğini söyledi.

Raporda, Türkiye'deki tüm vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve öğretim üyesi, fakülte ve meslek yüksekokulu sayıları ile kütüphane büyüklükleri, dünya sıralamalarındaki yerleri, mezunlarının KPSS, ALES, TUS gibi merkezi sınavlardaki başarıları, TÜBİTAK proje bütçeleri, öğrenci başı cari giderlerle tam bursluluk oranları gibi bilgilere yer verildi. Her bir yükseköğretim kurumunun farklı alanlarda sıralamalardaki yerleri, iyi oldukları ve hala iyileştirilmeye açık olan yönleri sunular raporda, YÖK tarafından yapılan geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri, mevzuat çalışmaları ve son dönemlerde sayısı artan ‘yerinde incelemeler’e ait görseller de paylaşıldı.

YÖK tarafından hazırlanan, kapsam ve yöntem itibarıyla alanında bir ilk niteliği taşıyan raporda, vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik, mali ve idari açıdan durumları grafik ve tablolar kullanılarak aktarıldı.

Gelecek yıl devlet üniversiteleri için de rapor hazırlanması planlanıyor.

‘VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÜLKENİN YÜKSELEN DEĞERİ’
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, raporun sunuş bölümünde yaptığı değerlendirmede, vakıf yükseköğretim kurumlarının ülkenin yükselen değerleri olduğunu söyledi.

Yükseköğretim sisteminde önemli bir yere ve toplumun algısında derin anlama sahip olan vakıf kavramına atıfta bulunan bu yükseköğretim kurumlarının, yükseköğretim sisteminde önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Saraç, "Zamanla anayasamıza ve yasalara aykırı özel üniversite kavramı ile ilişkilendirilmeye müsait bazı uygulamalar bulunsa da vakıf yükseköğretim kurumlarının yükseköğretim sistemine olumlu katkıları ve önemi inkar edilemez. Vakıf üniversitelerimiz, bilim hayatımızın gelişimine ve yükseköğretime erişime yararı olduğu kadar artık uluslararası başarılara da imza atıyor ve ülkemizin görünürlüğünü de destekliyor" dedi.

Bundan sonra raporun her yıl yeni bilgilerle güncelleneceğine, sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulacağına değinen Başkan Saraç, aynı değerlendirmeleri gelecek yıl devlet üniversiteleri için de yapmayı planladıklarını belirtti.

Saraç, ‘Yeni YÖK’ olarak, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları ile hep birlikte bilim hayatında sürekli iyileşme ve kalite yolculuğunda ilerleme kaydedeceklerine inandığını söyledi.

Raporun giriş bölümünde de Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın, birimin faaliyetleri, son dönemlerde yapılan yeni düzenlemeler, denetlemeler, yerinde incelemeler, kurum ziyaretleri ile mevzuat değişiklikleri ve iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri hakkında bilgilendirmeleri yer aldı.

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