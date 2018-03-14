YÖK'ten üniversitelere geçici kadro tahsisi uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıyla, kanun kapsamında ataması yapılmak üzere iade işlemleri gerçekleştirilen araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimlerine devam edebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla bazı düzenlemeler yapıldığını ve uyulacak hususların belirtildiğini hatırlattı. Bazı üniversitelerin yapılan düzenlemelere uymadığı ve mağduriyetler yaşandığı bilgisinin edinildiği belirtildi.

KADRO TAHSİSİ İÇİN YÖK’E TEKLİF EDİLMELİ

Açıklamada, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ya da Öncelikli Alanlar kapsamındaki araştırma görevlilerinin tez aşamasına geçmemiş olması durumunda kadrolarının geçici olarak tahsisinin YÖK'e teklif edilmesi gerektiği bildirildi.

Araştırma görevlilerinin tez aşamasında olması durumunda ise kadrosunun bulunduğu üniversitede lisansüstü eğitim yaptığı programın bulunmaması, lisansüstü eğitim yapılan program bulunması halinde dahi teknik ve akademik destek verebilecek öğretim üyesiyle bilimsel çalışma yapılabilecek imkanların yeterli olmaması veya fen, mühendislik ve sağlık bilimlerinde tam gün laboratuvar çalışmasına katılma zorunluluğu bulunması durumlarından birinin karşılanması halinde de kadroların geçici olarak tahsisinin YÖK'e teklif edilmesi gerektiği vurgulandı.

YÖK tarafından, üniversite rektörlüklerine 23 Ocak'ta da konuyla ilgili yazı gönderilmişti.