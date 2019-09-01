YÖK’ten üniversite öğrencilerine sanayi eğitimi desteği
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2018-2019 eğitim yılında ‘Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Projesi’ ile Organize Sanayi Bölgelerinde kurulmuş üniversitelerin önlisans programlarındaki öğrencilere yaklaşık 10 milyon TL destek verdi. Ayrıca 5 bin 519 mühendislik öğrencisi de aylık burslarla 2 bin firmada sanayi eğitimi gördü.
YÖK 2018’de başlattığı ‘Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Projesi’ ile Organize Sanayi Bölgelerinde meslek yüksekokullarının kurulması, öğrencilerin meslekleri ile ilgili eğitimi sanayi ortamında almalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesini hedefliyor. Proje ayrıca fen ve mühendislik bilimlerinde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin alanlarıyla ilgili özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ve sanayi kuruluşlarında bir dönem uygulamalı eğitim almalarını da kapsıyor.
10 MİLYON TL DESTEK
Ocak 2019’da Bolu, Adana, Eskişehir, Elazığ, Ankara, Gaziantep ve Samsun’da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki 8 üniversitenin 38 önlisans programında okuyan 2 bin 202 öğrencinin sanayi eğitimi için toplam 9 milyon 833 bin TL ek destek sağlandı. Öğrenci başınaysa okul bütçesinin dışında ortalama 4 bin 500 TL verildi.
MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERE SANAYİ EĞİTİMİ
Projeyle, fen ve mühendislik lisans programlarındaki toplam 5 bin 159 öğrenciye de sanayi eğitimi desteği verildi. Öğrenciler çeşitli mühendislik alanlarında faaliyet gösteren 2 bin firmada eğitim aldı. İŞKUR’un katkısıyla, öğrencilere uygulamalı işyeri eğitimini artırmak amacıyla sanayide aldığı her bir ay eğitimin karşılığında asgari ücretin net tutarının yüzde 35’i kadar ödeme yapıldı.
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