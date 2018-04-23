  YÖK'ten Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek  

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYÖK'ten Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek
GeriEğitim   YÖK'ten Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek  
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
AA
23.04.2018 - 17:19, Son Güncelleme:

  YÖK'ten Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek  

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
  YÖK'ten Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek  

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Türkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliği için yaptığı adaylık başvurusuna, TFF'ye yazdığı mektupla destek Verdi. 

 

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) mektup yazarak Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu ‘Euro 2024’ için destek verdi. Mektuba ilişkin açıklama yapan Saraç, Türkiye'nin UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak için aday olduğunu hatırlatarak TFF'nin adaylık sürecinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Milli bir konu olan Türkiye'nin adaylık sürecini gönülden desteklediklerini bildiren Saraç, "Bu kapsamda 'Yeni YÖK' olarak diğer bazı kurum ve kuruluşların da yaptığı gibi, bu konudaki tam desteklerini gösterebilmek amacıyla TFF'ye bir genel destek mektubu gönderdiklerini" bildirdi.     

YÖK olarak, TFF tarafından sunulan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası müsabakaları ve bütün ilgili resmi etkinliklere ev sahipliği yapma teklifini desteklediklerini mektupta ilettiklerini aktaran Saraç, şöyle devam etti:     

"UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlemesine dair yapılacak hazırlık ve sahnelenme çalışmalarının UEFA'nın ülkemizi ev sahibi seçmesi halinde kamu yararı ve ulusal değer meselesi olarak değerlendirileceğimizi beyan ettik. Her Türk vatandaşı gibi bizler de bu konuyu çok önemsiyor ve gönülden destekliyoruz. YÖK ve Türkiye'deki bütün üniversitelerimiz olarak adaylık ve inşallah devamında hak kazanacağımız ev sahipliği sürecinde elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız."     

Saraç, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi temennisinde de bulundu.     

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

  YÖK'ten Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek  

Üniversiteden CERN girişimi

Öğretmen çift, otizmli kızlarından etkilendi, dernek kurdu

Işıkları fotoselliye çevirdiler, pet şişeden mataraya geçtiler