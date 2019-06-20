YÖK'ten turizm fakültelerine iyileştirici düzenleme kararı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Önümüzdeki yıl, turizm fakültelerimiz ve yüksekokullarımıza yönelik bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planlıyoruz" dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, turizm fakültelerine ve yüksekokullarına yönelik bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planladıklarını söyledi. Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) ile YÖK’te bir araya geldiklerini belirtti.
Turizm fakültelerindeki eğitim ve öğretimle ilgili meseleleri müzakere ettikleri yararlı bir görüşme olduğunu söyleyen Saraç, "Önümüzdeki yıl turizm fakültelerimiz ve yüksekokullarımıza yönelik olmak üzere, birlikte bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planlıyoruz" dedi.
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