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    YÖK’ten tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs müjdesi

    Hürriyet Eğitim
    06.03.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    YÖK, tez aşamasındaki araştırma görevlileri için bir burs programı hayata geçireceğini duyurdu. ‘Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YÖK-YUDAB) Programı’nın detayları 7 Mart’ta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından duyurulacak.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs verecek. ‘Yeni YÖK’ tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez, temel bilim programları olan Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik programlarında ‘YÖK-TEBİP (YÖK Temel Bilimler Programları) Üstün Başarı Sınıfları’ oluşturulduğu hatırlatılarak, şimdi de ‘Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YÖK-YUDAB) Programı’nın hayata geçirileceği belirtildi.

    DETAYLAR 7 MART’TA AÇIKLANACAK
    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, hangi alanlarda, kaç araştırma görevlisine, aylık verilecek burs miktarı, başvuru şartları gibi detayları 7 Mart’ta YÖK’te gerçekleştireceği toplantıyla ilk kez kamuoyuna açıklayacak.

    YÖK’ten yapılan açıklamada, “Yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılacak YÖK-YUDAB adlı Burs Programı ile Başkanlığımızca belirlenen öncelikli alanlarda, başarı öncelenerek, doktora eğitiminde tez aşamasında olan araştırma görevlilerine kendi alanlarında yurtdışında araştırma yapma imkânı sunulacak” denildi.

    Etiketler: YÖK , Burs , Prof. Dr. Yekta Saraç , TEZ , araştırma görevlisi
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