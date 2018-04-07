YÖK'ten Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne onay
Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Siirt Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulması taleplerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından (YÖK) onayladığını söyledi. Rektör Erman, Bakanlar Kurulunun onayının ardından fakültenin eğitim öğretime başlaması için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.
Prof. Dr. Erman, hızla gelişen SİÜ'nün sekiz fakülteyle eğitime devam ettiğini belirtti. Erman, bu gelişmeyi tıp fakültesiyle taçlandırmak istediklerini söyledi.
Üniversite bünyesinde tıp fakültesi kurulması için 2012 yılında senato kararı aldıklarını anlatan Erman, "Tıp fakültesinin açılması için çok çaba sarf ettik, çok emek verdik. Bu projenin üniversitemiz ve ilimiz için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Siirt'in Şırnak, Batman ve Bitlis gibi illere yakınlığı düşünüldüğünde bölgede bir tıp fakültesi ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine talebimizi YÖK'e bildirdik" dedi.
29 Mart'taki YÖK Genel Kurulunda başvurularının olumlu sonuçlandığını söyleyen Erman, şöyle devam etti:
"Onaylandığı üzere üniversitemize açılacak 9’uncu fakültemiz de tıp fakültesi oldu. Bakanlar Kurulunda onaylanmasından sonra hızlı bir şekilde fakültemizin eğitim öğretime başlatılması için gerekli çalışmaları yapacağız. Tıp fakültesi açılmasında bizimle beraber emek veren başta AK Parti Siirt Milletvekilimiz Yasin Aktay olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımıza, il yöneticilerimize, yerel basın mensuplarımıza ve özellikle YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür ederim."
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