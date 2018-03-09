YÖK’ten psikoloji alanına yönelik çalıştay

Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) ‘Psikoloji Alanında Unvan ve İstihdam Sorunları Çalıştayı’ düzenlendi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, çalıştayda psikoloji alanında lisans ve lisansüstü düzeyde alınan diplomalar, bu alandaki sertifika programlarından alınan unvanlar ve diğer sorunlar ele alındı. Çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştaya Milletvekili Deniz Depboylu, Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikiyatristler Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Başkanları ile temsilcileri, Ankara’da bulunan devlet üniversitelerinin psikoloji bölüm başkanları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalından öğretim üyeleri katıldı.

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay, daha sonra Prof. Dr. Mehmet Şişman başkanlığında devam etti.

YASA TASARISI İÇİN ÖNERİLERDE BULUNULDU

Çalıştayın ilk oturumunda psikoloji alanındaki lisans ve lisansüstü düzeyde alınan unvanlar, geçmiş yıllarda psikoloji alanında alınan bazı diplomaların psikoloji alt alanları bağlamında eşdeğerlikleri, uygulamalı psikoloji, klinik psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi alanlarda mevcut durum ve sorunlar tartışıldı. İkinci oturumda ise psikoloji (uygulamalı psikoloji, klinik psikoloji) alanındaki lisansüstü düzeyde programlara öğrenci kabul koşulları, programların kazanım ve yetkinlikler yönünden sahip olduğu nitelikleri, programların akreditasyonu, akreditasyon kuruluşları gibi konular üzerinde duruldu ve bazı öneriler geliştirildi. Milletvekili Sayın Depboylu tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde TBMM gündemine taşınması düşünülen Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’na yönelik önerilerde bulunuldu.