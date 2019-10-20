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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.10.2019 - 17:21, Son Güncelleme:/

YÖK’ten özel yetenek sınavı kaldırılan programlara erteleme kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) özel yetenek sınavı kaldırılan 14 güzel sanatlar programıyla ilgili kararı bir yıl erteledi. YÖK’ün açıklamasına göre, düzenleme 2021’den itibaren geçerli olacak.

YÖK’ten özel yetenek sınavı kaldırılan programlara erteleme kararı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) grafik, moda, tekstil ve spor alanlarından 14 program için özel yetenek sınavı kaldırarak, merkezi yerleştirme sınavı getirmişti. Kararı gözden geçiren YÖK, 2020 için planlanan düzenlemeyi bir yıl erteledi.

YÖK yaptığı açıklamada, ”Öğrenci ve velilerin 2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepler dikkate alınarak, kararın uygulanmasının, bir yıl ertelenmek suretiyle 2021 yılından itibaren başlatılması konusu Yükseköğretim Kurulunda görüşülerek karara bağlandı” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu 14 bölüm ise ‘çizgi film (Animasyon), grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı’ olarak sıralanıyor.

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