YÖK’ten özel yetenek sınavı kaldırılan programlara erteleme kararı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) özel yetenek sınavı kaldırılan 14 güzel sanatlar programıyla ilgili kararı bir yıl erteledi. YÖK’ün açıklamasına göre, düzenleme 2021’den itibaren geçerli olacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) grafik, moda, tekstil ve spor alanlarından 14 program için özel yetenek sınavı kaldırarak, merkezi yerleştirme sınavı getirmişti. Kararı gözden geçiren YÖK, 2020 için planlanan düzenlemeyi bir yıl erteledi.
YÖK yaptığı açıklamada, ”Öğrenci ve velilerin 2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepler dikkate alınarak, kararın uygulanmasının, bir yıl ertelenmek suretiyle 2021 yılından itibaren başlatılması konusu Yükseköğretim Kurulunda görüşülerek karara bağlandı” ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu 14 bölüm ise ‘çizgi film (Animasyon), grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı’ olarak sıralanıyor.
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