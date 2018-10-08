YÖK'ten mühendislik öğrencilerine müjde!
YÖK, mühendislikle ilgili meslek odalarına başvurularda e-imzalı mezuniyet belgelerinin, ‘aslı gibi’ olduğuna ve ıslak imzalı olanların yerine geçeceğine dair karar aldı. Söz konusu karar, mühendislikle ilgili meslek odalarına bildirildi.
Yükseköğretim Kurulu tarafından (YÖK), mühendislikle ilgili bazı meslek odalarınca kabul edilmeyen e-imzalı mezuniyet belgelerinin, ‘aslı gibi’ olduğuna ve ıslak imzalı olanların yerine geçebileceğine yönelik karar alındı. Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezunlar, e-imzalı mezuniyet belgelerinin geçerliliğiyle ilgili bazı meslek odalarında yaşanan tereddütleri YÖK'e iletti.
Bunun üzerine, YÖK Genel Kurulu'nda konu değerlendirilerek, mühendislik fakültelerinden mezun olanların sunduğu e-imzalı mezuniyet belgelerinin meslek odalarınca kabul edilmesi gerektiği kararı alındı. Karar, mühendislikle ilgili meslek odalarına bildirildi. YÖK yetkilileri, öğrencilere verilen e-imzalı mezuniyet belgelerinin, dijitalleşme politikası çerçevesinde hazırlandığını vurguladı. Karar kapsamında, öğrencilerin üniversitelerden aldıkları e-imzalı mezuniyet belgeleri, asıllarının yerine geçecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle