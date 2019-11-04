YÖK’ten ‘Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği’ çalıştayı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile iş dünyası temsilcileri ve akademisyenlerin de katılacağı çalıştay, 5 Kasım’da düzenlenecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği’ çalıştayı düzenleyecek. YÖK'ten yapılan açıklamada, dünyadaki yükseköğretimin planlayıcıları, politikacılar ve iş dünyasını yönetenlerle paralel olarak, 21'inci yüzyılın yetişecek bireylerini hazırlamak amacıyla yoğun ve entegre çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“21'inci yüzyılda edinilecek tüm meslekler için sunulan ‘dijital çağ okuryazarlığı, temel, bilimsel ve ekonomik teknoloji okuryazarlığı, dijital medya ve ortamların kullanılması, etkili iletişim, heterojen gruplarla etkileşim, büyük resim içinde davranabilme, esneklik ve uyum’ gibi ana beceri ve kavramların takibine de devam edilecek. Bu bağlamda 5 Kasım’da YÖK'te ‘Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği’ başlıklı çalıştay düzenlenecek. Çalıştaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile YÖK üyeleri, tüm rektörler, ilgili akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve meslek profesyonelleri katılacak. Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve YÖK Başkanı Saraç'ın yapacağı çalıştayın panel bölümü, Prof. Dr. Acar Baltaş'ın moderatörlüğünde TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB başkanları tarafından gerçekleştirilecek. Öğleden sonraki bölümde ise mühendislik ve fen, sağlık ile sosyal bilimler alanlarında üç ayrı çalıştay yapılacak. Hazırlanan çalıştay raporlar, kongrenin bitiminde Başkanlık ve YÖK Yürütme Kurulu’na rapor halinde sunulacak."
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