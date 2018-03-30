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    YÖK’ten engelli öğrencilere müjde!

    Hürriyet Eğitim
    30.03.2018 - 13:49 | Son Güncelleme:

    YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, uygun görüldüğü takdirde ilgili yılın ÖSYS Kılavuzu’nda yayımlanan programların kontenjanının yüzde 10’unun engelli öğrenciler için ayrılmasına karar verildi.

    8 Şubat’ta düzenlenen Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı‘nda sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görülürse ilgili yılın ÖSYS Kılavuzu’ndaki programların kontenjanının yüzde 10’unun engelli öğrenciler için ayrılmasına karar verildi. Örneğin, 30 kontenjan varsa 3’ü engelli öğrenci için olacak. Ayrıca kontenjanı 10’un altında olan programlar için başvuru olursa kılavuzda yayımlanana ek,bir engelli öğrenci kontenjanı ayrılabilecek. Özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana yerleşemeyen adaylar, yedek öğrenci olarak belirlenecek. Başvuran engelli öğrenciler ayrılan kontenjandan fazla olursa, özel yetenek sınavını kazanan ancak bu kontenjana yerleşemeyenlerin, ÖSYS puanının değerlendirmeye katılan diğer öğrencilerle birlikte ÖSYS puanlaması dahil edilerek değerlendirmeye tabi tutulacak. Engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu diğer öğrenciler için ayrılanlara eklenebilecek.

    ENGELSİZ ÜNİVERSİTE” YARIŞINA 386 BAŞVURU
    Üniversitelerde engelli öğrenciler için yapılan iyileştirme çalışmalarını teşvik etmek üzere yakın zamanda Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Engelsiz Fakülte ve Engelsiz Kampüs Bayrakları ile Engelsiz Program Nişanları verileceği duyurulmuştu. YÖK’ten edinilen bilgilere göre, bu ödüller için üniversitelerden çok sayıda başvuru alındı. 46 üniversiteden toplam 386 başvuru yapıldı. YÖK yetkilileri bu ilgiden duydukları memnuniyeti belirtirken, ödüllerin yapılacak değerlendirmeler sonrasında mayısta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacağını ifade etti.

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