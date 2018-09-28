YÖK’ten ek yerleştirme raporu... Doluluk oranı yüzde 27 arttı
YÖK, tarafından açıklanan ‘2018 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Sonuç Raporu’na göre, 2017’de yüzde 76.5 olan doluluk oranının 2018’de yüzde 84.7’ye yükseldi. YÖK’ten yapılan açıklamada, adayların yeni sisteme kolay uyum sağladığı ve bunun sevindirici olduğu vurgulanarak, “Giriş sistemindeki ülkemiz için yeni bir konseptin ve radikal değişikliğin bir sorun yaşanmadan başarıyla uygulanmasının önemli olması yanı sıra, amaca uygun bir şekilde görülür olumlu sonuçlar doğurması ve adayların bu sisteme kolayca uyum sağlaması sevindiricidir” denildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘2018 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Sonuç Raporu’nu açıkladı. Raporda, beklenildiği gibi 2017 yılında programlarda yüzde 76.5 olan doluluk oranının 2018’de yüzde 84.7’ye yükseldiği belirtildi. 2018 yılı ek yerleştirme sonuçlarının 2017 yılıyla kıyaslandığında doluluk oranında yüzde 27.4’lük bir artış olduğu ifade edildi.
‘KOLAYCA UYUM SAĞLANMASI SEVİNDİRİCİ’
YÖK’ten yapılan açıklamada, adayların yeni sisteme kolay uyum sağladığı ve bunun sevindirici olduğu vurgulandı. Özetle şu ifadelere yer verildi:
“Bununla birlikte bazı lisans programlarında talebin arzdan az olması da devlet ve vakıf üniversitelerinin önümüzdeki sene kontenjan planlaması yaparken dikkat edecekleri yeni kriterlerin bulunması gerektiğini de ortaya koyuyuor.
Burada istihdam endişesi ve meslek icrası imkânı fazla olan programlara bir yöneliş olduğu açık. Ön lisans programlarındaki yüksek doluluk da bunu teyit ediyor. Bunun yanı sıra geçen senenin aksine yeni giriş sistemiyle birlikte ön lisans programlarına tek puan türünden öğrenci alınmasının da rolü büyük. Üniversiteye giriş sistemine kazandırdığımız; Ezbere dayalı değil, ‘muhakeme ve analize’ dayanan, ‘sözel ve sayısal okur yazarlığı’ arayan ve ‘temel yeterlilik’ temelinde kurgulanan Yükseköğretime Geçiş Sistemi’nin 2018 yılında ilk uygulaması planlamamıza uygun bir şekilde olumlu sonuçlar üretti. Giriş sistemindeki ülkemiz için yeni bir konseptin ve radikal değişikliğin bir sorun yaşanmadan başarıyla uygulanmasının önemli olması yanı sıra, amaca uygun bir şekilde görülür olumlu sonuçlar doğurması ve adayların bu sisteme kolayca uyum sağlaması sevindirici.”
GEÇEN SENEYE GÖRE 29 BİNDEN DAHA FAZLA KİŞİ YERLEŞTİ
Raporda dikkat çeken diğer ayrıntılar şöyle:
- 2017’de ek yerleştirmedeki kontenjanlara adayların yüzde 13.8’i yerleşirken, 2018 yılında bu oran yüzde 41.2 oldu. 2017 yılında boş kontenjan 322 bin 14 iken 2018 yılında 114 bin 655 olduğu görüldü.
- 2018’de lisans programlarına 19 bin 155, ön lisans programlarına 61 bin 270 aday olmak üzere toplam 80 bin 425 aday yükseköğretim kurumlarına yerleşti. 2017’de ise ek yerleştirmede, lisans programlarına yerleşen aday sayısı 13 bin 531, ön lisans programlarına yerleşen aday sayısı 37 bin 869 olmak üzere 51 bin 400 idi. Geçen seneye göre bu seneki ek yerleştirmede 29 binden daha fazla kişi yerleşti.
- 2017 yılı devlet üniversiteleri lisans programlarında yerleşen aday sayısı 10 bin 385, doluluk oranı yüzde 10.9 iken, bu sene yerleşen aday sayısı 15 bin 335, doluluk oranı yüzde 21.4 oldu.
- Geçen sene devlet üniversiteleri ön lisans programlarında yerleşen aday sayısı 32 bin 957, doluluk oranı yüzde 16.2 iken, 2018’de yerleşen aday sayısı 47 bin 739, doluluk oranı yüzde 78.9 olduğu görüldü.
- 2017’de vakıf üniversiteleri lisans programlarında yerleşen aday sayısı 2 bin 431, doluluk oranı yüzde 11.7 iken; 2018’de yerleşen aday sayısı 3 bin 147, doluluk oranı yüzde 11.3. Ön lisans programlarında yerleşen aday sayısı 4 bin 616, doluluk oranı yüzde 10.9 iken, 2018’de yerleşen aday sayısı 12 bin 712, doluluk oranı yüzde 54.7.
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