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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
19.06.2019 - 17:07, Son Güncelleme:/

YÖK’ten doktora yapmak isteyen Etiyopyalı öğrencilere destek

Etiyopya'nın iki üniversitesinde YÖK Bursları mülakatları yapıldı. Öğrencilere okuduğu yıl kadar kendi ülkesine çalışma zorunluluğu getiren programdan 10 öğrenci faydalanacak.

YÖK’ten doktora yapmak isteyen Etiyopyalı öğrencilere destek
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Etiyopya’da akademik gelişime katkıda bulunmak için iki üniversitede başlattığı burs programının mülakatını gerçekleştirdi. Ülkenin doğusundaki Haramaya Üniversitesi ve başkentteki Addis Ababa Üniversitesi'nde yapılan mülakatlara Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Efe ve Etiyopya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Burs Departmanı Direktörü Mitiku Berecha katıldı.

Büyükelçi Alp, Haramaya Üniversitesi’nde yapılan mülakatta, Türkiye’nin uzun yıllardır Etiyopyalı öğrencilere hem lisans hem de lisansüstü burslar verdiğini, ilk defa bu sene YÖK’ün 10 yüksek lisans ve doktora öğrencisini seçerek Türkiye’de eğitim fırsatı vereceğini söyledi. Alp, Etiyopyalı öğrencilerin Türkiye’nin için bir köprü vazifesi gördüğünü ve iki ülke ilişkilerinin ilerlemesine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, Harameya Üniversitesi’nin seçilmesinin okulun bulunduğu Harar bölgesiyle Türkiye arasındaki tarihe ilişkilere katkıda bulunmak amacı taşıdığını söyledi.

‘TÜRKİYE’DE OKUYANLAR ETİYOPYA’DA ÇALIŞMAK ZORUNDA’
YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Efe, amaçlarının Türkiye’yle yakın ilişkisi bulunan ülkelerde doktoralı öğretim üyesi oranını yükseltmek olduğunu anlattı. Efe, bu üniversitelerde görev yapan ya da okuyan herkesin YÖK burslarına başvurabildiğini anlattı ve öğrencilerin seçiminde ülkelerde en fazla ihtiyaç duyulan alanlara ağırlık verdiklerini belirtti. Efe, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu kişiler doktoralı olduklarında kendi üniversitelerinde bölüm açabilecek. Öğrenciler Türkiye’de eğitim aldıkları sürenin iki katı boyunca ülkelerinde çalışmak zorunda. Etiyopya gibi gelişmekte olan ülkelerde yeni bölümler açılmasın, ülkenin gelişmesine önemli katkıda bulunacak.”

Bursa başvuran Haramaya Ünivesitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Araştırma Görevlisi Akilu Abraham, yüksek lisans eğitimini çocuk hastalıkları hemşireliği üzerine aldığını, Türkiye’ye eğitim kalitesi nedeniyle gitmek istediğini söyledi. Abraham, "Türkiye, dünya çapında tanınan üniversitelere sahip. Üniversiteler iyi akademisyenlere sahip. Ancak ülkemde çocuk hastalıkları hemşireliği üzerine doktora programı yok. Aldığım eğitim sonrası iki ülke arasında yeni bir işbirliğinin kurulmasını sağlayacağız” dedi.

Dost ülkelerin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını gidermeyi hedefleyen YÖK bursları, mezuniyet sonrasında mecburi hizmetini kendi ülkesinde yapma koşulunu taşıyarak kişisel faydadan çok ülke veya ülkedeki belli bir kurumun yararını ön plana çıkartıyor.

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