YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde online başvuru imkânı
YÖK tarafından hazırlanan ‘Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yurtdışındaki yükseköğretim diplomalarının denklik başvuruları ‘e-Devlet’ veya YÖK'ün web sayfasından yapılacak.
Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ‘Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, 30 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, denklik ön başvuruları online olarak e-Devlet veya YÖK’ün web sayfası üzerinden yapılabilecek. Tanıma ve denklik başvuru sahiplerine gönderilecek bildirimler de postanın yanı sıra elektronik yolla da yapılabilecek. Düzenlemelerle Batı Avrupa ülkelerine kıyasla daha hızlı yürütülen başvuru işlemleri daha da kolaylaştırılacak.
Denklik başvuruları, ön başvuru sırasında sisteme yüklenen belgelerle diğer başvuru belgelerine ‘görülmüştür’ kaşesi basılarak tamamlanacak. Belge asılları, başvuru sahibine veya resmi vekaletnamesi bulunan vekiline iade edilecek. Denklik işlemleri, Denklik Otomasyon Sistemi’nden yürütülecek. Bu işlemler sırasında yapılan hazırlık, bilimsel inceleme, komisyon görüşü ve onay işlemlerinde ıslak imza veya elektronik imza yerine ‘log’ kayıtları esas alınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN DA GÖRÜŞÜ ALINACAK
Öte yandan yönetmelikte yapılan değişiklikle YÖK'ün yetki devri ve paylaşımında yeni bir açılıma daha gidildi. Yükseköğretim Genel Kurulu’nca mayıs ayında yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının sağlık alanlarındaki programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde Sağlık Bakanlığı’ndan da görüş alınması kararı alınmıştı. Yönetmelikte bu kararla ilgili yapılan düzenlemeyle sağlık programlarının Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS) kapsamındaki sınav işlemlerinde uygulamayla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın da görüşü alınacak. Böylece sağlık alanlarındaki sürece, bakanlık da dahil edilecek.
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