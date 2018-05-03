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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
03.05.2018 - 17:12, Son Güncelleme:

YÖK'ten bölünen bazı üniversitelere yeni ‘yetki devri modeli’ 

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YÖK'ten bölünen bazı üniversitelere yeni ‘yetki devri modeli’ 

YÖK, bazı yükseköğretim kurumlarının bölünmesinin ardından ilk olarak İstanbul Üniversitesi’nde uygulanmak üzere yetki devrini içeren bir dizi kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nden ayrılarak kurulacak yeni yükseköğretim kurumuna, birlikte yapacakları işbirlikleri başta olmak üzere bazı akademik konularda yetki devredilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı üniversitelerin bölünmesinin ardından yetki devrini içeren bir dizi kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre YÖK, ilk olarak İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nden ayrılarak kurulacak yeni üniversitede uygulanmak üzere, akademik konularda yetki devri yapacak. Bununla İstanbul Üniversitesi ve bu üniversiteden ayrılarak kurulacak yeni üniversiteye özellikle akademik konularda ve lisansüstü ve araştırma süreçlerinde kendi kararlarıyla müşterek çalışabilme imkanı tanınacak.

Yetki devriyle İstanbul Üniversitesi ve bu üniversiteden ayrılarak kurulacak yeni üniversite, kendi kurul kararlarıyla, özellikle disiplinlerarası çalışmalarda ortak çalışmalar yürütebilecek, akademik ve lisansüstü müşterek çalışmalar yapabilecek, yurtdışından yabancı uyruklu öğretim üyesi getirme ve lisansüstü eğitimde ortak program açıp ortak diploma verme imkanına kavuşmuş olacak.

YENİ MODEL DİĞER ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİNE YAYGINLAŞTIRILACAK
YÖK, İstanbul Üniversitesi’ne ve bu üniversiteden ayrılarak kurulan yeni üniversiteye yetki devrinin ardından süreci yakından izleyecek ve başarılı olunması halinde bu yeni modeli diğer araştırma üniversitelerinde de hayata geçirerek  yaygınlaştıracak. Bu iki üniversitenin seçilmesinin başlıca sebebinin her iki yapıda da araştırmaya yönelik sağlam bir altyapı ve insan kaynağının olması olarak belirtildi. YÖK, İstanbul Üniversitesi’nden ayrılan birimlerin başarısını da göz önünde bulunduran yeni kurulacak üniversiteye de bu paye ve ayrıcalığın tanınması konusunu yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündemine alacak.

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