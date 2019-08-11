YÖK’ten Ar-Ge kararı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinin toplam öğrenci gelirinin en az yüzde 1’ini araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) bütçesi olarak ayırmasına karar verdi.
YÖK’ün temmuz ayında açıkladığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporunda da bazı kurumların, toplam bütçe ve öğrenci gelirlerine göre Ar-Ge harcamalarının olması gerekenden çok düşük olduğu belirtilmişti. YÖK, vakıf üniversitelerinin Ar-Ge faaliyetlerini arttırıcı ve geliştirici tedbirler alarak, ulusal ve uluslararası çalışmalara katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, vakıf üniversitelerinin bütçelerinin oluşturulması ve kullanılmasında kurumun misyon ve vizyonuna uygun kaynak kullanımının sağlanması, öğrenci gelirlerinden elde edilen kaynakların eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerine öncelik verilerek harcanması gerektiği değerlendirildi. YÖK ayrıca araştırma faaliyetlerini arttırmak ve geliştirebilmek için başlatılan sürece ne şekilde katkıda bulunabileceklerine dair üniversitelerden görüş istedi. Üniversitelerin bu konudaki görüş ve önerilerini, vakıf üniversitelerinin de öz gelirlerinden araştırmaya ayrılması planlanan miktarları 2 Eylül’e kadar bildirmesi bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle