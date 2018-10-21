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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
21.10.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

YÖK'ten akademisyenlere yabancı dil desteği

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YÖK'ten akademisyenlere yabancı dil desteği

Yükseköğretim Kurulunca, Yabancı Dil Eğitimi Destek Programı kapsamında 40 akademisyene yabancı dil becerilerini geliştirmeleri ve uluslararası alanda tecrübelerini artırmaları amacıyla yurt dışı eğitim desteği sağlandı. 

YABANCI DİL EĞİTİM BURSU

 YÖK, 2018-2022 yıllarını kapsayan 5 yıllık Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nde yer alan eylem planı çerçevesinde, akademisyenlerin yabancı dilde ders verme kapasitelerini artırmaya yönelik olarak 'YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu'nu başlattı.

Burs programı ile devlet üniversitelerinde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında en az 3 yıldır görev yapmakta olan ve son 5 yıldaki yabancı dil puanları 50-64 arasında olan öğretim elemanlarının dil yetkinliklerinin artırılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

 25 ÜNİVERSİTEDEN 40 AKADEMİSYENE DESTEK

YÖK, üniversitelerden gelen başvuruları değerlendirerek, koşulları sağlayan 40 akademisyene, yurt dışına gidip dil yetkinliklerini geliştirmeleri, uluslararası alanda tecrübelerini artırmaları ve alanlarıyla ilgili çeşitli araştırma ve inceleme yapabilmeleri için dil eğitimi desteği sağlayacak.

Bu kapsamda İngiltere, Amerika, Kanada, Almanya, Fransa gibi ülkelerdeki uluslararası akreditasyona sahip dil eğitim merkezlerinde 25 devlet üniversitesinden 40 akademisyen, 2-6 ay arasında eğitim görecekler. Akademisyenlerin harcamalarının bir bölümünün karşılanmasına YÖK destek verecek.

YÖK yetkilileri, Türk yükseköğretim sisteminde lisans düzeyinde yabancı dil program sayısının arzu edilenin altında olduğunu, Erasmus gibi çeşitli değişim programları kapsamında Türk üniversitelerinin yabancılar tarafından fazla tercih edilmeme nedenlerinin başında yabancı öğrenciye yönelik ders seçeneklerinin fazla olmamasının geldiğini belirtti.

Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşabilmesi için yabancı dilde doktora programlarının önemine işaret eden YÖK yetkilileri, bu destek programı sayesinde öğretim elemanlarının yabancı dilde ders verme kapasitelerinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydettiler.

 

 

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