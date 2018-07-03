YÖK’ten akademisyenlere müjde... Yurtdışında dil eğitimi için maaş gibi burs
Doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve doktor öğretim üyelerinin yabancı dil eğitimini desteklemek amacıyla YÖK tarafından yeni bir burs programı başlatıldı. Her yıl yurtdışına gönderilecek 400 akademisyene aylık 2 bin 500 TL destek sağlanacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 100/2000 YÖK Doktora Bursları ve Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YÖK-YUDAB) Programı’nın ardından, doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve doktor öğretim üyelerinin dil eğitimi alması için burs verilmesi kararı aldıklarını açıkladı. Bakan Saraç’ın açıklamasına göre, yeni başlatılan ‘YÖK-Dil Eğitimi Bursu’ projesiyle her yıl 400 akademisyen 2 ile 6 ay arasında yurtdışına dil kursuna gönderilecek. Aylık 2 bin 500 toplamda ise 15 bin TL’ye varan burs desteği sağlanacak. Prof. Dr. Saraç, “YÖK – Dil Eğitim Bursu Projesi’yle her yıl, burs şartlarını taşıyan 400 akademisyenimizi yabancı dil kursu için en az 2 ay, en fazla 6 ay olmak üzere yurtdışına göndereceğiz. Adayların yabancı dil kursu ücretinin aylık 2 bin 500 TL’yi geçmeyecek kısmı YÖK tarafından ödenecek. 6 ay süreyle kurs görecek olan akademisyenlerimize toplamda 15 bin TL’ye varan burs desteği vereceğiz. Bursa bu akademisyenlerden hizmet süresi en az 3 yıl olup, son 5 yıl içinde yabancı dil sınavından en az 50 ve en fazla 64 puan aldığını belgelendirenler başvurabilecek. Ayrıca, başvuru şartları hafta sonuna kadar üniversitelere gönderilecek.”
AKADEMİK KRİTERLER DİKKATE ALINACAK
YÖK’ün açıklamasına göre, belirlenen kontenjan çerçevesinde başvuru şartlarına sahip adaylar, ilgili üniversite yönetim kurulunca, yabancı dil puanı ve akademik faaliyetleri dikkate alınarak ve alanlar arasında denge gözetilerek değerlendirilecek. Başvurular üniversitelere yapılacak. Yabancı dil eğitimi için yurtdışına gönderilecek bursiyerlerde aranan şartları sağlayanlar, kadrolarının bulunduğu üniversite rektörlüklerine başvurularını yapacaklar. Üniversite yönetimleri, yurtdışına gönderilmesini uygun buldukları adayları YÖK’e bildirecek. Rektörlüklerce bildirilen adaylar YÖK Yürütme Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanacak.
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