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    YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    17.03.2018 - 16:40 | Son Güncelleme:

    YÖKDİL soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. YÖKDİL sınavı bugün öğle saatlerinde tek oturum şeklinde yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar soru ve cevapları araştırmaya başladılar. Peki, YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

    YÖKDİL sınavı soru ve cevaplar için araştırma sürmeye devam ediyor. 17 Mart tarihinde YÖKDİL sınavına giren adaylar, sınav çıkışında doğrularını ve yanlışlarını merak etmeye başladılar. Peki, YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

    YÖKDİL soruları cevapları geçtiğimiz dönemler iki gün içerisinde açıklanmıştı. Bu yıl henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

    BU YIL REKOR BAŞVURU

    Mart 2017’de yapılan ilk YÖKDİL sadece İngilizce uygulanırken, temmuz ve kasım ayındaki sınavlarda İngilizce’nin yanında Almanca, Arapça ve Fransızca da değerlendirme kapsamına alındı. 2018 Birinci Dönem YÖKDİL sınavı başvuruları, 7-16 Şubat’ta tamamlandı. Bu dönemki başvurularla ilgili açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şunları söyledi:

    “Yükseköğretim Kurulumuz tarafından alana özgü dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav olan YÖKDİL ilk kez 2017 yılında uygulanmaya başlanmıştı. 2017'de 3 dönemde yapılan sınavlara toplam 302 bin 256 aday başvurdu. Toplam rakama baktığımızda akademi lehine ne kadar isabetli bir karar aldığımız anlaşılıyor. 2018'in birinci dönemine ilişkin müracaatlar 16 Şubat’ta sona erdi. 103 bin 629 aday bu sınav için başvurdu."

    DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

    Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

    YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİDİR?

    Bu sınava yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

    Etiketler: YÖKDİL , YÖKDİL soru ve cevapları , SeoHaber
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