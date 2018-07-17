YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Saraç açıkladı…
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖKDİL sınavının beşincisinin 22 Eylül Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağını açıkladı. Başkan Saraç’ın, Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, ‘alana özgü’ tek yabancı dil sınavı niteliğinde düzenlenen YÖKDİL sınavının beşincisi 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
Başvurular 8-17 Ağustos tarihleri arasında, http://yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Prof. Dr. Saraç, yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Öğrenci ve akademisyen dostu Yeni YÖK olarak gerçekleştireceğimiz beşinci YÖKDİL sınavının akademisyenlerimize hayırlı olmasını dileriz.”
30 İLDE YAPILACAK
Beşinci YÖKDİL sınavı, toplam 30 ilde ve 35 sınav merkezinde saat 14.00’te tek oturum olarak düzenlenecek. Sınav fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında ve İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde uygulanacak. YÖKDİL’e üniversitelerin lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylarla üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenenler katılabilecek.
YÖKDİL NEDİR?
YÖK’ün, ilkini 5 Mart 2018’de yaptığı YÖKDİL’in açılımı, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı. Sınav, özellikle doktora ve doçentlik başvuru sürecinde baraj niteliğinde olan Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) geliştirilmesine yönelik, adayların alanlarındaki dil yeterliliğini belirlemek amacıyla düzenleniyor. Fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler (güzel sanatlar da dahil) ve sağlık olmak üzere üç alanda yapılıyor. Sorular Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanıyor, YÖKDİL’in organizasyonu ve uygulanması ise Anadolu Üniversitesi’nce yürütülüyor.
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