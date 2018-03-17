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    YÖKDİL sınavı kaçta bitecek? Sınav kaç dakika?

    Hürriyet Haber
    17.03.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    YÖKDİL sınavının başlaması ardından farklı sorular gündeme geldi. Hem sınav giren adaylar hem de yakınları ‘YÖKDİL sınavı kaçta bitecek? Sınav kaç dakika sürecek?’ sorularına yanıt arıyor. İşte toplamda 80 sorudan oluşan YÖKDİL sınavıyla ilgili bilgiler!

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen YÖKDİL Sınavı, bugün saat 14.00’te başladı. Adaylar, ilk 50 dakika ve son 15 dakika içerisinde, sınavı tamamlasa bile salondan çıkamayacak. Herhangi bir nedenle sınıftan ayrılanların, tekrar sınava devam etmesine izin verilmeyecek.

    YÖKDİL sınavı fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 soru sorulacak ve 180 dakika verilecek. Adayların, sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurması gerekiyor.

    YÖKDİL’E KİMLER GİREBİLİYOR?

    YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabiliyor.

    Etiketler: YÖKDİL , YÖKDİL sınavı , SeoHaber , gündem
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