YÖKDİL Sınavı bugün saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek?

YÖKDİL Sınavı, bugün saat 14.00’te tek oturum halinde yapılacak. Adaylar, ilk 50 dakika ve son 15 dakika içerisinde, sınavı tamamlasa bile salondan çıkamayacak. Herhangi bir nedenle sınıftan ayrılanların, tekrar sınava devam etmesine izin verilmeyecek.

Saat 14.00’te başlayacak sınav için adaylardan en az 1 saat önce bina önünde olması bekleniyor. Adaylara kılavuzda, “Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, metal aksesuvar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir” uyarısı yapılırken, ilk 50 dakika ve son 15 dakika içerisinde sınavdan çıkış olmayacağı da belirtiliyor. Herhangi bir nedenle salondan çıkanlar, bir daha geri alınmayacak.

80 SORUYA 180 DAKİKA

Sınav, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 soru sorulacak ve 180 dakika verilecek. Adayların, sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurması gerekiyor.

GETİRELECEK BELGELERİ UNUTMAYIN

Sınava girebilmek için ‘Sınav Giriş Belgesi’ ile ‘Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi’ni (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/KKTC kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) göstermek zorunlu. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak ve eksik belgesi olanlar sınava alınmayacak.

SONUÇLAR İNTERNETTEN DUYURULACAK

Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacak.