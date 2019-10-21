YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu? YÖKDİL ne zaman?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavı için kısa bir süre kalması nedeniyle gözler ‘sınav yerleri’ bilgisine çevrildi. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da sınav tarihi ve giriş belgesini araştırıyor. Peki, YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu? YÖKDİL ne zaman?
2019-YÖKDİL, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Adaylar sınavda; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınav yapılacak.
Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek olan YÖKDİL’in sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş yerlerinin sınavdan bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.
YÖKDİL DEĞERLENDİRME
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır
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