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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 21.10.2019 - 09:54, Son Güncelleme:/

YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu? YÖKDİL ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavı için kısa bir süre kalması nedeniyle gözler ‘sınav yerleri’ bilgisine çevrildi. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da sınav tarihi ve giriş belgesini araştırıyor. Peki, YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu? YÖKDİL ne zaman?

YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu? YÖKDİL ne zaman?
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2019-YÖKDİL, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Adaylar sınavda; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınav yapılacak.

Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek olan YÖKDİL’in sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş yerlerinin sınavdan bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.

YÖKDİL DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır

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