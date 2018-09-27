YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 18 gün detayı
Akademik anlamda yabancı dil yeterliliklerini kanıtlamak isteyen adayların katılım sağladığı YÖKDİL sınavının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce, Sosyal Bilimler alanlarında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilen sınavın ardından Anadolu Üniversitesi sonuçlar için değerlendirme aşamasına geçti. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu süreç hakkında bazı detaylar
YÖKDİL sınav sonuçları, akademik kariyer hedefleyen birçok vatandaşın sorguladığı husus oldu. Anadolu Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği ve her dönem binlerce kişinin katılım gösterdiği YÖKDİL sınavının sorular ve cevaplarının yayımlanmasının ardından beklentiler sınav sonuçları yönünde oldu. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o hususlar
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ GÜN AÇIKLANIR?
Önceki dönemlerde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları, sınavın üzerinden 18 gün geçmesiyle birlikte erişime açılmıştı. Sonuçların, 12 Ekim tarihinde erişime açılması bekleniyor.
Adaylar yaklaşık 3 haftalık beklemenin ardından https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden sınav sonuçlarının sorgulama işlemini yapabilecek. Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyenler başta olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı talep edilen öğrenciler ve diğer adaylar yoğun bir şekilde ilgi göstermiş ve katılım sağlamıştı.
SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI
22 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2018 Sonbahar Dönemi Sınavı soruları ve cevap anahtarları adayların erişimine açılmıştır. Sınav itirazları 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılacaktır.
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