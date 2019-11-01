YÖKDİL pazar günü yapılacak
ÖSYM tarafından düzenlenecek YÖKDİL, 3 Kasım’da 41 il, 47 sınav merkezinde yapılacak.
Bu yıl ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 3 Kasım’da yapılacak. Sınav, 41 il, 47 merkezde gerçekleştirilecek. Daha önce Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara üniversiteleri tarafından düzenlenen YÖKDİL'in, sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanmasına karar verilmişti. Bu kapsamda YÖKDİL, 3 Kasım’da 41 il, 47 sınav merkezinde uygulanacak. Saat 10.15'te başlayacak ve üç saat (180 dakika) sürecek YÖKDİL, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapılacak.
5 YIL GEÇERLİ OLACAK
Adaylar, bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girebilecek. Sınav sonuçları, YÖK ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek. Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak.
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