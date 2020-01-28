YÖKDİL geç başvurusu için son gün! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvurusu yapamayan ya da başvuru süresini kaçıran vatandaşlar için YÖKDİL geç başvurusu 28 Ocak 23.59'a kadar devam edecek. YÖKDİL geç başvuru ücreti 195 TL olarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yatırılacak. Peki, YÖKDİL geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler