YÖKDİL geç başvurusu için son gün! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?
YÖKDİL başvurusu yapamayan ya da başvuru süresini kaçıran vatandaşlar için YÖKDİL geç başvurusu 28 Ocak 23.59'a kadar devam edecek. YÖKDİL geç başvuru ücreti 195 TL olarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yatırılacak. Peki, YÖKDİL geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YÖKDİL geç başvuru süreci resmen başladı. İnternet üzerinden yapılacak olan YÖKDİL geç başvuru işlemi, internet üzerinden tamamlanacak. Peki, YÖKDİL geç başvuru süreci nasıl tamamlanır? İşte, adaylar için bazı detaylar
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.
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YÖKDİL GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?
YÖKDİL sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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