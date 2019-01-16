YÖKDİL 2019 ne zaman yapılacak? Başvuruları ne zaman?
Akademik anlamda kariyer hedefi bulunan birçok kişinin merakla beklediği 2019 YÖKDİL sınavı, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, YÖKDİL 2019 sınavı ne zaman yapılacak? İşte, sınav başvuru tarihleri ve detaylı bilgiler
YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak sorusu birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Akademik kariyer hedeflerini sürdüren vatandaşların merakla araştırdığı YÖKDİL 2019 sınavının başvuru işlemi bu dönem ocak ayının sonunda gerçekleşecek. Peki, YÖKDİL 2019 ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava, "yokdil.yok.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.
HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
KİMLER KATILABİLECEK?
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.
SINAV BAŞARISI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecek.
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