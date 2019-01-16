YÖKDİL 2019 ne zaman yapılacak? Başvuruları ne zaman?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
16.01.2019 - 10:25, Son Güncelleme:/

YÖKDİL 2019 ne zaman yapılacak? Başvuruları ne zaman?

Akademik anlamda kariyer hedefi bulunan birçok kişinin merakla beklediği 2019 YÖKDİL sınavı, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, YÖKDİL 2019 sınavı ne zaman yapılacak? İşte, sınav başvuru tarihleri ve detaylı bilgiler

YÖKDİL 2019 ne zaman yapılacak? Başvuruları ne zaman?
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YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak sorusu birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Akademik kariyer hedeflerini sürdüren vatandaşların merakla araştırdığı YÖKDİL 2019 sınavının başvuru işlemi bu dönem ocak ayının sonunda gerçekleşecek. Peki, YÖKDİL 2019 ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava, "yokdil.yok.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

HANGİ ALANLARDA YAPILACAK?

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

KİMLER KATILABİLECEK?

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

SINAV BAŞARISI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecek. 

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