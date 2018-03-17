YÖKDİL 2018 sınavı kaç dakika sürecek?

Akademik anlamda dil yeterliliklerinin belirleneceği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenleniyor. Sınav, yurt genelinde birçok merkezde gerçekleştirilecek. Peki YÖKDİL Sınavı bugün saat kaçta? YÖKDİL sınavı kaç dakika sürecek?

YÖKDİL Sınavı, bugün saat 14.00’te tek oturum halinde yapılacak. Adaylar, ilk 50 dakika ve son 15 dakika içerisinde, sınavı tamamlasa bile salondan çıkamayacak. Herhangi bir nedenle sınıftan ayrılanların, tekrar sınava devam etmesine izin verilmeyecek.

80 SORUYA 180 DAKİKA

Sınav, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 soru sorulacak ve 180 dakika verilecek. Adayların, sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurması gerekiyor.

GETİRELECEK BELGELERİ UNUTMAYIN

Sınava girebilmek için ‘Sınav Giriş Belgesi’ ile ‘Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi’ni (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/KKTC kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) göstermek zorunlu. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak ve eksik belgesi olanlar sınava alınmayacak.

SONUÇLAR İNTERNETTEN DUYURULACAK

Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacak.

BU YIL REKOR BAŞVURU



Mart 2017’de yapılan ilk YÖKDİL sadece İngilizce uygulanırken, temmuz ve kasım ayındaki sınavlarda İngilizce’nin yanında Almanca, Arapça ve Fransızca da değerlendirme kapsamına alındı. 2018 Birinci Dönem YÖKDİL sınavı başvuruları, 7-16 Şubat’ta tamamlandı. Bu dönemki başvurularla ilgili açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şunları söyledi:

“Yükseköğretim Kurulumuz tarafından alana özgü dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav olan YÖKDİL ilk kez 2017 yılında uygulanmaya başlanmıştı. 2017'de 3 dönemde yapılan sınavlara toplam 302 bin 256 aday başvurdu. Toplam rakama baktığımızda akademi lehine ne kadar isabetli bir karar aldığımız anlaşılıyor. 2018'in birinci dönemine ilişkin müracaatlar 16 Şubat’ta sona erdi. 103 bin 629 aday bu sınav için başvurdu."