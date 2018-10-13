YÖKAK üniversitelerin İngilizce hazırlık okullarını değerlendirecek
Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapan YÖKAK, bu yıl ilk kez pilot üniversitelerdeki İngilizce hazırlık okulları değerlendirilecek. Bu kapsamda değerlendiriciler, pilot üniversitelerin hazırlık okullarının öğrencilerine İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırma yöntemlerini gözlemleyecek.
Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapan Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından (YÖKAK), bu yıl ilk kez belirlenen pilot üniversitelerin İngilizce hazırlık okulları değerlendirilecek. YÖKAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve British Council iş birliği ile ‘İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı’ geliştirildi.
Program kapsamında, değerlendirme takımlarında yer alacak 30 değerlendirici adayına, YÖKAK Toplantı Salonunda değerlendirici eğitimi verildi. Eğitim programının açılışında konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yabancı dil eğitimine belirli standartların getirilmesinin, ülkenin öncelikli hedeflerinden olduğunu belirterek, bu doğrultuda geliştirilen uygulama ve süreçlerin gözlemlenmesi gerektiğini söyledi.
Pilot üniversitelerin İngilizce hazırlık okullarının, belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirileceğini kaydeden Elmas, bu kapsamda değerlendirici adaylarının eğitiminin önemini belirtti.
EĞİTİM PROGRAMI
Eğitimde, değerlendirici adaylarına, değerlendirme sürecine yönelik oluşturulan kılavuz ve kriterlerle ilgili bilgi verilerek, programın detayları paylaşıldı. Ayrıca adaylar, saha ziyaretleri öncesinde, sırasında ve sonrasında üstlenecekleri görev ve sorumluluklarla ilgili bilgilendirildi.
‘İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı’ kapsamında oluşturulacak değerlendirici takımlar, saha ziyaretlerini 26-30 Kasım'da yapacak.
Değerlendiriciler, saha ziyaretleri sırasında pilot üniversitelerin, öğrencilerine, İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırma yöntemlerini değerlendirecek.
Değerlendirme sonuçları rapor halinde YÖKAK'a sunulacak. Daha sonra, ‘İngilizce Hazırlık Okulları Geri Bildirim Raporu’ hazırlanacak ve raporun son hali YÖKAK ve ilgili İngilizce hazırlık okulunun internet sayfasında yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.
Bu yıl ilk kez uygulanacak program kapsamında; Bezmialem Vakıf, Bilkent, Boğaziçi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf, İstanbul Medeniyet, Karabük, Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İngilizce hazırlık okulları pilot olarak seçildi.
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