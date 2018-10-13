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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
13.10.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

YÖKAK üniversitelerin İngilizce hazırlık okullarını değerlendirecek

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YÖKAK üniversitelerin İngilizce hazırlık okullarını değerlendirecek

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapan YÖKAK, bu yıl ilk kez pilot üniversitelerdeki İngilizce hazırlık okulları değerlendirilecek. Bu kapsamda değerlendiriciler, pilot üniversitelerin hazırlık okullarının öğrencilerine İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırma yöntemlerini gözlemleyecek.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapan Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından (YÖKAK), bu yıl ilk kez belirlenen pilot üniversitelerin İngilizce hazırlık okulları değerlendirilecek. YÖKAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve British Council iş birliği ile ‘İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı’ geliştirildi.

Program kapsamında, değerlendirme takımlarında yer alacak 30 değerlendirici adayına, YÖKAK Toplantı Salonunda değerlendirici eğitimi verildi. Eğitim programının açılışında konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yabancı dil eğitimine belirli standartların getirilmesinin, ülkenin öncelikli hedeflerinden olduğunu belirterek, bu doğrultuda geliştirilen uygulama ve süreçlerin gözlemlenmesi gerektiğini söyledi.

Pilot üniversitelerin İngilizce hazırlık okullarının, belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirileceğini kaydeden Elmas, bu kapsamda değerlendirici adaylarının eğitiminin önemini belirtti.

EĞİTİM PROGRAMI
Eğitimde, değerlendirici adaylarına, değerlendirme sürecine yönelik oluşturulan kılavuz ve kriterlerle ilgili bilgi verilerek, programın detayları paylaşıldı. Ayrıca adaylar, saha ziyaretleri öncesinde, sırasında ve sonrasında üstlenecekleri görev ve sorumluluklarla ilgili bilgilendirildi.

‘İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı’ kapsamında oluşturulacak değerlendirici takımlar, saha ziyaretlerini 26-30 Kasım'da yapacak.

Değerlendiriciler, saha ziyaretleri sırasında pilot üniversitelerin, öğrencilerine, İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırma yöntemlerini değerlendirecek.

Değerlendirme sonuçları rapor halinde YÖKAK'a sunulacak. Daha sonra, ‘İngilizce Hazırlık Okulları Geri Bildirim Raporu’ hazırlanacak ve raporun son hali YÖKAK ve ilgili İngilizce hazırlık okulunun internet sayfasında yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu yıl ilk kez uygulanacak program kapsamında; Bezmialem Vakıf, Bilkent, Boğaziçi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf, İstanbul Medeniyet, Karabük, Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İngilizce hazırlık okulları pilot olarak seçildi.

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