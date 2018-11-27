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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
27.11.2018 - 14:54, Son Güncelleme:/

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Elmas: Üniversitelerimizde planlama eksiği yok

‘Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim Öğretimde Kalite Güvencesi’ toplantısı, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıda konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Yükseköğretimde hedefimiz, kompleks ve hızlı değişen dünyaya ayak uyduracak, mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirmek olmalı” dedi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Elmas: Üniversitelerimizde planlama eksiği yok
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Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Üniversitelerimizde planlama eksiği yok ama ülke olarak biz planlamaya fazla vakit ayırıyoruz. Aslında bunun formülü, ‘yapmak, gözden geçirmek ve tekrar yapmak’ şeklinde olmalı” dedi. “Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim Öğretimde Kalite Güvencesi” toplantısı, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Konferans Salonu’nda yapıldı. Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin yapılandırılması ve eğitim öğretim alanında kalite süreçleri konularında sunumların yapıldığı toplantının açılışında konuşan Elmas, yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sisteminin ilk adımının, kurumlarca belirlenen vizyon ve misyonun sahada uygulanması ve takibinin sağlanması olduğunu söyledi. Yükseköğretimdeki kalite hedeflerini açıklayan Elmas, “Hedefimiz, kompleks ve hızlı değişen dünyaya ayak uyduracak, mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirmek olmalıdır. Dijital yetkinlik, kompleks problem çözme, iletişim yetkinliği ve analitik düşünme becerilerimizi geliştirmeden kurumlarımızın performansını artıramayız” diye konuştu.     

‘GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİMİZ ORTAYA ÇIKARILMALI’
Üniversitelerdeki eğitim öğretim kalitelerinin geliştirilmesi konusunda yapılan planlamaların uygulanmasında bazı eksiklikler yaşandığını ifade eden Elmas, “Üniversitelerimizde planlama eksiği yok ama ülke olarak biz planlamaya fazla vakit ayırıyoruz. Aslında bunun formülü, ‘yapmak, gözden geçirmek ve tekrar yapmak’ şeklinde olmalıdır” şeklinde konuştu. YÖKAK tarafından üniversitelerdeki eğitim öğretim kalitesinin değerlendirilebilmesi için hazırlanan ‘Yükseköğretimde Kurumsal İç Kalite Güvencesi Raporu’nu sadeleştirmeyi hedeflediklerini belirten Elmas, “Önem verdiğimiz kurumsal performans göstergelerinin nasıl olması gerektiği. Bu göstergeler, iyi tanımlanmış ve ölçülebilir olmalı, hedefinize ulaşma derecesini söylemeli, güçlü ve zayıf yönlerimizi ortaya çıkarmalı, karar vermenize yardımcı olmalı ve kurum içi ve dışı ile paylaşılmalı” ifadelerini kullandı. Elmas, değerlendirme raporlarını daha erken hazırlamayı planladıklarını vurgulayarak, Kalite Kurulu tarafından aralık ayında hazırlanan değerlendirme raporlarını nisan-mayıs aylarında hazırlayacaklarını söyledi.

‘MEZUN İZLEME SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI GEREKİYOR’
YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ise ‘Eğitim ve Öğretim Süreçlerinde Kalite Güvencesi’ konulu bir sunum yaptı. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında yaklaşık 7,5 milyon öğrencinin kayıtlı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, bu öğrencilerin hedefledikleri programlarda yeterliliğin sağlanıp sağlanamadığının takibini yaptıklarını söyledi. Kalite güvencesinin çok farklı boyutları olduğuna değinen Yıldırım, şöyle konuştu:
“Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sisteminin en önemli boyutu, öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin hedeflenen yeterliliklere ulaşabilmesinin güvence altına alınmasıdır. Yükseköğretim kurumları eğitim öğretim sistemlerinde önemli bir araç olan, program akreditasyon süreçlerini teşvik etmeli ve yaygınlaştırmalıdır. Ayrıca sürece öğrencilerin aktif olarak katılımın sağlanması ve mezun izleme sisteminin oluşturulması gerekiyor.”     

27-28 Kasım tarihlerinde iki gün sürecek toplantıya, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım’ın yanı sıra yükseköğretim kurumları ve ulusal akreditasyon kuruluşlarından yaklaşık 450 rektör, rektör yardımcısı ve yükseköğretim kurumu kalite komisyonlarının temsilcileri katıldı.

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