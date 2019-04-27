YÖK üyeliklerine yeni atamalar yapıldı
YÖK üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga ile Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı atandı.
Resmi Gazete'nin 27 Nisan 2019 tarihli sayısında yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga seçildi. Öte yandan YÖK üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 7'nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı atandı.
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