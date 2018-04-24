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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
AA
24.04.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ne başvurular başladı  

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YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ne başvurular başladı  

YÖK tarafından, bu yıl ikinci kez verilecek YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ne başvurular başladı. Bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verilen ödüller için 4 Haziran'a kadar başvurular alınacak. İsteyen adaylar, "odul.yok.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

 

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK), bu yıl ikinci kez verilecek YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular, 4 Haziran'a kadar yapılabilecek.YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yaptığı açıklamada, YÖK Üstün Başarı Ödülleri'ni vermeye geçen yıl başladıklarını hatırlattı. Ödüllerin, yükseköğretimin misyonuna uygun, özgün, yenilikçi, üstün nitelikli her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalarla gerçekleştirilen etkinlikler, desteklenen veya yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili çalışma ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla verildiğini belirten Saraç, "Yeni YÖK olarak, son dönemde gerçekleştirdiğimiz yenilikçi çalışmalarla da uyumlu olarak iyi uygulamaların teşvik edilerek özendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" dedi.     

Ödüllerin geçen yıl ilk kez verilmesine rağmen yoğun ilgi görmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden Saraç, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verilen YÖK Üstün Başarı Ödülleri'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Akademik Yıl Açılış töreninde, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildiğini hatırlattı.     

ÜÇ TEZ ÖDÜL ALACAK

Bireysel ödül kategorisindeki Yılın Doktora Tezi Ödülü'nün ‘fen ve mühendislik bilimleri’, ‘sağlık bilimleri’, ‘sosyal ve beşeri bilimler’ alanlarında olmak üzere üç tez için verileceğini açıklayan Saraç, bu kategoride öğrenci ve öğretim görevlisini birlikte ödüllendirdiklerini aktardı.     

Kurumsal ödüllerin ise ‘Topluma Hizmet Ödülü’, ‘Uluslararası İşbirliği Ödülü’, ‘Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü’ ve ‘Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü’ olmak üzere dört kategoride verileceğini anlatan Saraç, bu amaçla her bir ödül için özel komisyonlar oluşturulduğunu ve başvuruların değerlendirilmesinde, bilimsel kriterler ve yenilikçiliğin yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda katkıların da dikkate alındığını vurguladı.     

İkincisi verilecek YÖK Üstün Başarı Ödülleri'ne  isteyen adaylar, "odul.yok.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. Geçen hafta başlayan 2018 yılı başvuruları, 4 Haziran'a kadar devam edecek. 

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