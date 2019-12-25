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Eğitim
AA
Haber Giriş: 25.12.2019 - 12:07, Son Güncelleme:/

YÖK üniversitelerin yeni bölüm ve kontenjanlarını planlıyor

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nun beşinci toplantısı yapıldı. Toplantıda, YÖK tarafından 2019-YKS sonucuna göre yerleştirme yapılan programlardaki yüksek doluluk oranıyla ilgili sunum gerçekleştirildi.

YÖK üniversitelerin yeni bölüm ve kontenjanlarını planlıyor
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Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK), üniversitelerde yeni açılacak programlar ve kontenjanlarla ilgili politikalar geliştirmek üzere oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun beşinci toplantısı düzenlendi. Toplantıda, YÖK tarafından 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre yerleştirme yapılan programlardaki yüksek doluluk oranıyla ilgili sunum gerçekleştirildi. Ayrıca Danışma Kurulu’nun bu yılki toplantılarının sonuçları da dikkate alınarak YÖK'te alınan kararlarla ilgili bilgi verildi ve değerlendirmelerde bulunuldu. YÖK'te düzenlenecek bir sonraki toplantıda, Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından, 2020 YKS işlemlerinde değerlendirilmek üzere sağlıkla ilgili alanlardaki bakanlığın projeksiyonunun komisyona sunulması kararlaştırıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile YÖK'ten yetkililer katıldı.

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