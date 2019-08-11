YÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi
GeriEğitim YÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
11.08.2019 - 15:04, Son Güncelleme:/

YÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi

YÖK, üniversitelere “yükseköğretimde araştırma faaliyetlerini artırabilmek ve geliştirebilmek için başlatılan sürece ne şekilde katkıda bulunabileceklerine” dair yazı gönderdi. YÖK’ün alacağı kararlara kaynaklık etmesi için üniversitelerin bu konudaki görüş ve önerileri ile bu bağlamda vakıf üniversitelerinin öz gelirlerinden araştırmaya ayrılması planlanan miktarların 2 Eylül’e kadar bildirilmesi istendi

YÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerden yükseköğretimde araştırma faaliyetlerini artırabilmek ve geliştirebilmek için başlatılan sürece ne şekilde katkıda bulunabileceklerine dair görüş istedi. YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yazı gönderildi. Yazıda, son yıllarda üniversitelerin üretilen bilginin değere dönüştürülmesi sürecine sağlamaya başladıkları ciddi katkının, bölgesel ve ulusal düzeyde kalkınmada üstlendikleri rolleri daha da önemli hale getirdiği belirtildi. Bu kapsamda YÖK tarafından sunulan önerilerin, araştırma ve yenilik temelli bir büyüme ekseninin benimsendiği Onbirinci Kalkınma Planı’nda yerini aldığı vurgulanan yazıda, şunlar kaydedildi:
“Üniversitelerimizin araştırma kapasitelerinin genişletilmesi sürecinde kamu kaynakları ile kamu dışı kaynakları, birbirinin tamamlayıcısı olacak şekilde harekete geçirmeleri ve bu kaynakların etkin kullanılmasına yönelik planlama yapmaları gerekmektedir. Bu bağlamda vakıf üniversitelerimizin kendi iç kaynaklarını, Onbirinci Kalkınma Planı’nda yer verilen hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik olarak, kendi bünyelerinde yürütülecek araştırma faaliyetlerinin fonlanmasında ve daha verimli bir şekilde kullanmaları beklenmektedir. Yükseköğretim Kurulumuz, gelecek yıllardaki program açma ve öğrenci kontenjanı taleplerini değerlendirme süreçlerinde vakıf üniversitelerimizin araştırmaya ayırdıkları bütçelerini çok daha yakından izleyecek olup, bu süreci şeffaf ve katılımcı bir şekilde yönetecektir.”
Ayrıca, YÖK’ün alacağı kararlara kaynaklık etmesi için üniversitelerin bu konudaki görüş ve önerileri ile bu bağlamda vakıf üniversitelerinin öz gelirlerinden araştırmaya ayrılması planlanan miktarların 2 Eylül’e kadar bildirilmesi de istendi.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
YÖK üniversitelerden Ar-Ge faaliyetleri için görüş istedi
Eğitimde fiyat değil, kalite rekabeti olmalı
YÖK’ten Ar-Ge kararı
İstanbul, Erasmus projelerinde ilk sırada