YÖK, Türk üniversitelerini dünyaya tek ‘tık’ ile tanıtıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan ‘www.studyinturkey.gov.tr’ internet sitesi yeni yüzüyle kullanıma açıldı. YÖK, geçen ay yabancı öğrencilere yönelik kontenjan sınırlamasının kaldırılmasının ardından Türkiye'deki yükseköğretim sistemini ve üniversiteleri uluslararası alanda tanıtmak amacıyla yeni bir adım attı. Bu kapsamda, tüm yükseköğretim kurumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı www.studyinturkey.gov.tr adlı internet sitesi, kapsamlı bir şekilde güncellenerek Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yeniden hazırlandı.

Türkiye'deki üniversitelerin vizyonu, misyonu, odaklandıkları faaliyet alanları ile Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren programlarıyla dünya sıralamalarındaki yerleri gibi bilgilerin bulunduğu sitede, uluslararası öğrencilere sunulan imkân ve fırsatlara da yer verildi.

3 DİLDE 700'DEN FAZLA VİDEO HAZIRLANDI

İnternet sitesi için geliştirilen arama motoruyla, öğrencilerin ilgi duydukları programlarla ilgili eğitim dili, türü, üniversitenin bulunduğu şehir veya bilim dalına göre kendilerine en uygun üniversiteye erişmeleri kolaylaştırıldı. Uluslararası öğrencilerin Türk üniversiteleri hakkında öğrenmek isteyebilecekleri bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak amacıyla site için üç dilde 700'den fazla kısa video hazırlandı. Videolarda, ülkedeki üniversitelerin fakülte, program, akademik kadro bilgilerinden burs olanaklarına, öğrenim ücretlerinden barınma imkânlarına, başvuru, kabul ve kayıt şartlarından ulaşım durumuna, ülkenin ikliminden yemek kültürüne varana kadar pek çok bilgiye yer verildi. Proje kapsamında, gelecek süreçte Türk yükseköğretim kurumlarına yönelişin hem nitelik hem de nicelik yönüyle daha da artması bekleniyor.

‘YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYISI 148 BİN’

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ülkede bulunan yabancı öğrenci sayısının 48 binden 4-5 yıl içinde 148 bine sıçradığını belirtti. Saraç, bu başarının altında yaptıkları bir dizi düzenlemenin, tanınan üniversite sayısını artırıcı tedbirlerin bulunduğunu söyledi.

Study in Turkey Projesi'nin YÖK tarafından hayata geçirilmiş olmasının anlamı ve önemi bulunduğunu belirten Saraç, bunların en önde geleninin ‘güvenilirlik’ olduğunu söyledi. YÖK Başkanı Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Study in Turkey markasının YÖK'ün kapsamlı ağı ve güvencesiyle sunuluyor olması, kurgulanan platformun özellikle yurt dışındaki güvenilirliği ve itibarı açısından son derece değerli. YÖK, bu projeyle bir bakıma Türkiye'deki yükseköğretim yapısını ve yükseköğretim kurumlarımızı tanıtma misyonunu üstlenmiş ve yerine getirmiş olmaktadır. İkincisi eşitliktir. Geliştirilen Study in Turkey bünyesinde, Türkiye Yükseköğretim Sistemi'nde yer alan bütün üniversiteler belirli bir format çerçevesinde uluslararası öğrenci ve kurumlara tanıtılmaktadır. Üçüncüsü çeşitliliktir. www.studyinturkey.gov.tr internet adresine giriş yapan öğrenci, akademisyen, yönetici, bürokrat, her birey ülkemize, şehirlerimize, yükseköğretimimize, üniversitelerimize dair bilgi ve haberlerin fotoğraf ve videolarla desteklendiği bir dünyaya erişmektedir. Kullanıma açtığımız internet sitesi, periyodik aralıklarla güncellenecek. Doğru ve güvenilir yapısını dinamik bir şekilde devam ettirecek. Proje aslında Yeni YÖK'ün 'Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi'nin bir bileşeni. Bu istikamette yeni bazı düzenlemelerin de hazırlığı içindeyiz ve kısa zaman içerisinde bunları da hayata geçirmeyi umuyoruz."