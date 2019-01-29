YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’tan işbirliği
YÖK, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında doktora işbirliğine yönelik protokoller imzalanacak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda (YÖK) gerçekleştirilecek olan imza törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK üyeleri, ilgili kurum yöneticileri ve bütün üniversite rektörleriyle birlikte araştırmadan sorumlu rektör yardımcıları katılacak. Toplantının başlangıcında gerçekleştirilecek olan açılış konuşmalarının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile YÖK arasında yapılacak işbirliğine ilişkin çerçeve protokolü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından imzalanacak.
YÖK VE TÜBİTAK ARASINDA İŞBİRLİĞİ
Törende ayrıca YÖK ve TÜBİTAK arasında YÖK 100/2000 ile YÖK-YUDAB yurt içi ve yurtdışı ‘doktora burs programlarında işbirliği’ ile ‘YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı’ projesine ilişkin işbirliğini içeren iki adet protokol, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından imzalanacak. Toplantıya katılan rektör ve ilgili rektör yardımcıları, toplantının sonunda yer alan soru-cevap ve görüş bölümünde konuk Bakana ve YÖK Başkanına soru sorarak, görüş ve önerilerini iletebilecekler.
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