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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
24.01.2019 - 14:06, Son Güncelleme:/

YÖK'ten ‘Sanayi Doktora Programı’

YÖK, üniversitelerde istihdam odaklı politikaların oluşturulması, geliştirilmesi ve sanayi ile iş birliği konusunda geleceğe yönelik planlama yapılması amacıyla ‘YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu’ toplantısı düzenledi.

YÖK'ten ‘Sanayi Doktora Programı’
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretimde, sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi, istihdam odaklı politikaların oluşturulması, geliştirilmesi ve iş birliği hususunda geleceğe yönelik planlama yapılması amacıyla ‘YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu’nun bu yılki ilk toplantısı gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında, YÖK'te düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal ve kurul üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, üniversite-sanayi iş birliği konusunda çalışma yürüten ilgili kurum ve kuruluşlardan komisyon üyeleri ile YÖK temsilcileri katıldı.

Saraç toplantıda, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında YÖK'te yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. ‘Yeni YÖK’ olarak, üniversitelerin sanayi ile iş birliğini doğrudan etkileyen araştırma kapasitelerini geliştirebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirten Saraç, üniversitelerin sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilmesinin, bilimsel araştırma projelerinde bursiyer ve doktora sonrası araştırmacı çalıştırabilmesinin sağlanmasının, bunlardan bazıları olduğunu söyledi.

‘SANAYİ DOKTORA PROGRAMINI HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’
Yükseköğretimde, planlama sürecine paydaşların etkin katılımını sağlayabilmek amacıyla Meslek Yüksekokulları (MYO) Koordinasyon Kurulu ve Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun oluşturulduğunu hatırlatan Saraç, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) kurulacak MYO'lara YÖK bütçesinden eğitim desteği sağlanması gibi birçok önemli yasal düzenleme sürecini tamamladıklarını ve beş yönetmelik, üç usul ve esas ile iki genelge yayımlandığını belirtti.

Yekta Saraç, "Türkiye için öncelikli 100 tematik alanda 2 bin kişi için sağlanan '100/2000 YÖK Doktora Bursu' programının sanayi için bir benzeri olan 'Sanayi Doktora Programı'nı hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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