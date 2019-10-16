YÖK: Özel yetenek sınavı 114 programda devam ediyor
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, özel yetenekle öğrenci alan 128 programdan sadece 14’üne merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına geçileceğini belirterek, “Bu 14 programın hepsi zaten merkezi yerleştirmeyle de öğrenci alıyordu. Özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı. 114 programda özel yetenek sınavı devam ediyor” dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlerden bazılarına 2020’den itibaren merkezi sınavla öğrenci yerleştirilmesine yönelik kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özel yetenekle öğrenci alan 128 programdan sadece 14’üne merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına geçileceğini bildiren Saraç şu açıklamaları yaptı:
“Özel yetenek sınavının kaldırılmasına yönelik bir çalışma olmadığı gibi böyle bir düşünce zihnimizde de yer almıyor. YÖK Genel Kurulu’nda alınan karar, 128 programdan sadece 14’ü ile ilgili. Bu programların ortak özelliği; hem özel yetenek hem de merkezi yerleştirme ile ilgili öğrenci alınması. Dolayısıyla ‘bunlar sadece özel yetenekle girilebilecek programlar’ düşüncesi yanlış. Bu programlar aradığı yeterlikler ve kazandırdıkları yetkinlikler bakımından sadece özel yeteceğe bağlı programlar değil. Bunlardan merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların mezun yeterliliği de hiçbir zaman münakaşa konusu olmamıştır. Demek ki özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı. Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınan bu programların doluluk oranı, özel yetenekle öğrenci alanlara göre daha yüksek. Yani bu adım öğrencinin aleyhine değil lehine olarak da değerlendirilebilir.
‘DAHA NİTELİKLİ ÖĞRENCİ TARTIŞMALARI YERSİZ’
Özel yetenek sınavı kalkmadı, halen 114 programda sürüyor. Bunlar arasında beden eğitimi ve spor, resim iş, müzik öğretmenliği başta olmak üzere, resim, müzik, bale, heykel, keman, cam, çalgı eğitimi, çalgı yapımı, opera, orkestra şefliği, oyunculuk, fotoğraf, geleneksel Türk el sanatları, sahne sanatları, seramik, şan, Türk halk oyunları, yaylı çalgılar gibi bölümler bulunuyor. Bu bölümler yeni dönemde de özel yetenek sınavıyla öğrenci almaya devam edecek. Bunlarla ilgili, merkezi sınavlardaki puan türleriyle ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu bile değil. Sadece 128’in 14’ünü kapsayan ve nitelik, kalite, yeterlilikler gibi hususların da gözetildiği bu karara ilişkin bilgi sahibi olunmadan farklı yorumlar ve genelleme yapılarak ‘özel yetenek sınavı kaldırılıyor’ iddiası ortaya konuldu. Kamuoyunda özel yetenek sınavının tamamen kaldırılmış olduğu gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması, öğrenci ve ailelerini de yanıltmaya yönelik bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışılıyor.”
MERKEZİ YERLEŞTİRME KARARI ALINAN 14 BÖLÜM
Merkezi yerleştirme ile öğrenci almasına karar verilen 14 program; ‘çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı’ olarak sıralandı.
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