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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
08.02.2019 - 10:37, Son Güncelleme:/

YÖK: Öğretmenlik programlarının kontenjanı azaltılacak

‘Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu Toplantısı’ bu yıl ikinci kez yapıldı. YÖK’ten yapılan açıklamaya göre toplantıda, öğretmenlik lisans programlarıyla ilgili kontenjan planlamasında MEB’in ihtiyaçlarının dikkate alınmasına, öğretmen ihtiyaç projeksiyonu çerçevesinde bazı programların kontenjanlarında tedrici olarak azaltmaya gidilmesine karar verildi.

YÖK: Öğretmenlik programlarının kontenjanı azaltılacak
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Yükseköğretimde mevcut eğitim programlarının kontenjan planlanmasında ihtiyaç analizi yapmak ve yeni açılacak eğitim programları için asgari koşulları belirlemek üzere oluşturulan ‘Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’, 2019’un ikinci toplantısını Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan ve Başkan Yardımcısı Yinal Yağan tarafından sunulan ‘Eğitim-İstihdam Veri Tabanı’ tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şerafettin Cankurt tarafından MEB’in gelecek yıllara ilişkin öğretmen ihtiyaç projeksiyonuyla ilgili bir sunum yapıldı. Öğretmenlik lisans programlarıyla ilgili kontenjan planlamasında MEB’in ihtiyaçlarının dikkate alınmasına, öğretmen ihtiyaç projeksiyonu dikkate alınarak bazı programların kontenjanlarında tedrici olarak azaltmaya gidilmesine karar verildi.

YÖK: Öğretmenlik programlarının kontenjanı azaltılacak

RAPORLAR VE ÖNERİLER TARTIŞILDI
Toplantıda ayrıca, kurulda temsil edilen çeşitli kurumlardan konuyla ilgili olarak gelen raporlar ve öneriler üzerinde müzakere yapıldı. Yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaları oluşturmak ve geliştirmek için çalışmalar yapmak üzere, ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ kapsamında 6 Aralık 2017’de oluşturulan ‘Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’, ilk toplantısını 27 Aralık 2017’de; ikinci toplantısını ise 9 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirmişti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yükseköğretim Kurulundan ilgili birim temsilcileriyle kurul üyesi olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden yetkililer katıldı.

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