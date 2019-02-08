YÖK: Öğretmenlik programlarının kontenjanı azaltılacak
‘Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu Toplantısı’ bu yıl ikinci kez yapıldı. YÖK’ten yapılan açıklamaya göre toplantıda, öğretmenlik lisans programlarıyla ilgili kontenjan planlamasında MEB’in ihtiyaçlarının dikkate alınmasına, öğretmen ihtiyaç projeksiyonu çerçevesinde bazı programların kontenjanlarında tedrici olarak azaltmaya gidilmesine karar verildi.
Yükseköğretimde mevcut eğitim programlarının kontenjan planlanmasında ihtiyaç analizi yapmak ve yeni açılacak eğitim programları için asgari koşulları belirlemek üzere oluşturulan ‘Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’, 2019’un ikinci toplantısını Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan ve Başkan Yardımcısı Yinal Yağan tarafından sunulan ‘Eğitim-İstihdam Veri Tabanı’ tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şerafettin Cankurt tarafından MEB’in gelecek yıllara ilişkin öğretmen ihtiyaç projeksiyonuyla ilgili bir sunum yapıldı. Öğretmenlik lisans programlarıyla ilgili kontenjan planlamasında MEB’in ihtiyaçlarının dikkate alınmasına, öğretmen ihtiyaç projeksiyonu dikkate alınarak bazı programların kontenjanlarında tedrici olarak azaltmaya gidilmesine karar verildi.
RAPORLAR VE ÖNERİLER TARTIŞILDI
Toplantıda ayrıca, kurulda temsil edilen çeşitli kurumlardan konuyla ilgili olarak gelen raporlar ve öneriler üzerinde müzakere yapıldı. Yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaları oluşturmak ve geliştirmek için çalışmalar yapmak üzere, ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ kapsamında 6 Aralık 2017’de oluşturulan ‘Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’, ilk toplantısını 27 Aralık 2017’de; ikinci toplantısını ise 9 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirmişti.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yükseköğretim Kurulundan ilgili birim temsilcileriyle kurul üyesi olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden yetkililer katıldı.
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