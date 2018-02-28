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    YÖK meslek yüksekokullarını mercek altına alıyor

    Hürriyet Eğitim
    28.02.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:

    YÖK, Meslek Yüksekokullarının (MYO) durumunu görüşmek için Başkan Prof. Dr. Yekta Saraç’ın katılacağı çalıştay düzenliyor. Çalıştaya üniversite, sanayi ve ticaret odaları temsilcilerinin yanı sıra meslek lisesi müdürleri ve MYO öğrencileri de katılarak fikirlerini paylaşacak. Toplantıda MYO’ların durumunu tespit etmek için 13 bin 675 kişiye düzenlenen anketin sonuçları da açıklanacak.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), meslek yüksekokullarını mercek altına alıyor. Bu amaçla 1 Mart Perşembe günü çalıştay düzenlenecek. ‘Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı’na üniversitelerin meslek yüksekokulu koordinatörleri, meslek yüksekokullarından sorumlu rektör yardımcıları, ilgili kamu kurumlarından birer temsilci, ticaret odaları ve sanayiden temsilciler (TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB), meslek lisesi müdürleri, MYO müdürleri, MYO öğrencileri ve MYO Çalışma Grubu Üyeleri de katılacak.  YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın konuşma yapacağı ve MYO’larla ilgili politikaların geliştirileceği toplantıda ilk kez MYO öğrencilerinin de fikirleri alınacak.

    ANKET SONUÇLARI DA AÇIKLANACAK
    MYO’ların mevcut durumunu tespit etmek üzere içlerinde akademisyen, idari personel ve sektörden isimlerin bulunduğu 13 bin 675 kişiye uygulanan anketin sonuçları da toplantıda açıklanacak. Dünya’da mesleki eğitimde yeni eğilimlerin ele alınacağı çalıştayda ayrıca organize sanayi bölgeleri ve meslek yüksekokulları, mesleki yeterlilikler ve sektörün mesleki eğitimden beklentileri gibi konular da görüşülecek.

    Etiketler: YÖK , Yükseköğretim Kurulu , Meslek Yüksekokulu , MYO , Prof. Dr. Yekta Saraç
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