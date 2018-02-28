Yükseköğretim Kurulu (YÖK), meslek yüksekokullarını mercek altına alıyor. Bu amaçla 1 Mart Perşembe günü çalıştay düzenlenecek. ‘Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü Çalıştayı’na üniversitelerin meslek yüksekokulu koordinatörleri, meslek yüksekokullarından sorumlu rektör yardımcıları, ilgili kamu kurumlarından birer temsilci, ticaret odaları ve sanayiden temsilciler (TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB), meslek lisesi müdürleri, MYO müdürleri, MYO öğrencileri ve MYO Çalışma Grubu Üyeleri de katılacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın konuşma yapacağı ve MYO’larla ilgili politikaların geliştirileceği toplantıda ilk kez MYO öğrencilerinin de fikirleri alınacak.

ANKET SONUÇLARI DA AÇIKLANACAK

MYO’ların mevcut durumunu tespit etmek üzere içlerinde akademisyen, idari personel ve sektörden isimlerin bulunduğu 13 bin 675 kişiye uygulanan anketin sonuçları da toplantıda açıklanacak. Dünya’da mesleki eğitimde yeni eğilimlerin ele alınacağı çalıştayda ayrıca organize sanayi bölgeleri ve meslek yüksekokulları, mesleki yeterlilikler ve sektörün mesleki eğitimden beklentileri gibi konular da görüşülecek.