Son dakika: YÖK ile İçişleri Bakanlığı ortak komisyon kuracak
YÖK, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve çoğu ölümle sonuçlanan şiddet olaylarına karşı eylem planı hazırlayacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Yapılan görüşme sonunda İçişleri Bakanlığı’nın temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı ortak bir çalışma grubunun acil olarak kurulması kararlaştırıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve çoğu ölümle sonuçlanan şiddet olaylarına karşı eylem planı hazırlayacak. YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çankaya Üniversitesi’nde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında öldürülmesi olayı sonrasında, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan hadiseler üzerine YÖK Başkanlığı, bunların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
YÖK BAŞKANI SARAÇ, İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU İLE GÖRÜŞTÜ
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üniversitelerdeki şiddet olaylarıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirerek kendisinden bu olayların engellenmesi yönünde yapılacak çalışmalara katkı sağlamaları ve bu konuda Bakanlık olarak kendilerine destek olmalarını istedi. Bakan Soylu da YÖK Başkanı Saraç’a konuyla ilgili her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.
ORTAK KOMİSYON KURULACAK
Yapılan görüşme sonunda İçişleri Bakanlığı’nın temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun acil olarak kurulması kararlaştırıldı. Bu ortak çalışma grubu, üniversite yerleşkeleri içerisinde yaşanan şiddet olaylarının artmasının nedenlerini araştırarak bu olaylara zemin oluşturan hususların ortadan kaldırılması ile kampüslerde ve kapalı eğitim alanlarındaki emniyetin artırılması dahil önleyici tedbirleri müzakere edip alınan kararları hayata geçirecek. Kurulacak bu çalışma grubu önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak. Alınacak tedbirlere ilişkin teklifler İçişleri Bakanı ile YÖK Başkanı’na sunulacak ve ardından uygulamaya konulacak.
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