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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
10.02.2019 - 15:18, Son Güncelleme:/

YÖK ihtisas üniversitelerini yıllık değerlendirecek

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), ihtisas üniversitelerinin yıllık performans değerlendirmelerinin yapılması amacıyla "Performans İzleme Komisyonu" oluşturuldu.

YÖK ihtisas üniversitelerini yıllık değerlendirecek
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YÖK'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Düzce Üniversitesinde düzenlenen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" projesi kapsamındaki toplantıya katıldı.     

Burada konuşan Gündoğan, 2023 hedeflerine ulaşmada nitelikli bilgi ve insan gücünün önemini vurguladı.     

Devlet üniversitelerine yönelik 2015'te başlatılan ihtisaslaşma projesine, 10 üniversiteyle devam ettiklerini belirten Gündoğan, ihtisas üniversiteleri için Performans İzleme Komisyonu kurulduğunu açıkladı.     

Gündoğan, bu üniversitelerin, komisyon tarafından belirlenecek kriterler doğrultusunda yıllık performans değerlendirmelerinin yapılacağını kaydetti.     

 

 

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