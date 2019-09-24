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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
24.09.2019 - 11:59, Son Güncelleme:/

YÖK Başkanı: Yabancı öğrenci sayımız 170 bini aştı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ‘Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çalıştayı’nda Türkiye’de okuyan yabancı öğrenci sayısının 170 bini aştığını söyledi. Başkan Saraç, “2014'de uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerdeyken bu sayı 170 bini aştı. Bu sayıda bir sıçrama yaşadık. Uluslararası öğrenci sayımızdaki artış son yıllardaki Avrupa’daki uluslararası öğrenci sayısı artış oranlarının en iyisi ve bizim için gurur verici” dedi.

YÖK Başkanı: Yabancı öğrenci sayımız 170 bini aştı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın başkanlığında Ankara’da düzenlenen Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çalıştayı’na rektörler ve uzmanlar katıldı. Saraç, çalıştayda yaptığı konuşmada son yıllarda Türkiye’de yükseköğretimin uluslararasılaşmasını güncel verilerle değerlendirdi. Başkan Saraç’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
'AVRUPA YÜKSEKÖSĞRETİMDE ÖNDE GELEN ÜLKE KONUMUNDA'
"Ülkemizde yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması 2000’li yıllar öncesinde çözümlenmesi gereken en öncelikli konuyken son yıllarda yaşanan niceliksel büyümeyle başta yükseköğretime erişim olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildi. Bugün itibariyle 8 milyona yakın öğrenci, 82 bini öğretim üyesi olmak üzere 168 bini aşkın öğretim elemanı, 129’u devlet, 73’ü vakıf üniversitesi ve beşi vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 207 yükseköğretim kurumu Türkiye yükseköğretim alanını oluşturuyor. Türkiye, öğrenci sayısı bakımından Avrupa Yükseköğretim Alanının önde gelen ülkesi durumunda.

BİR SIÇRAMA YAŞADIK
2014'te uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerdeyken bu sayı 170 bini aştı. Bu sayıda bir sıçrama yaşadık. Uluslararası öğrenci sayımızdaki artış son yıllardaki Avrupa’daki uluslararası öğrenci sayısı artış oranlarının en iyisi ve bizim için gurur verici. Bu sonuç ülkemizin uluslararası alandaki görünürlüğüne de katkı sağlıyor. Uluslararası öğrencilere yönelik yükseköğretim politikaları geliştirilirken insani boyutta da politikalar geliştiriyoruz. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olarak mülteci akademisyen ve öğrencilerin bizim eğitim ve öğretim sistemimize entegre olabilmeleri için çalışmalar başlattık. Başlattığımız bu çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 500 civarında göçmen bilim insanına yükseköğretim sistemimizde çalışma alanı açılmış ve bu bilim insanları üniversitelerimize geçti. Onların varlığı üniversitelerimize, yükseköğretimin uluslararasılaşmasına ve uluslararası öğrenci akışına katkı sağlıyor.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU
Ülkelerin sosyal, kültürel ve politik alanlarına, ekonomilerine geniş anlamda önemli katkılar sunan uluslararasılaşma, dünyada bütün ülkelerin yükseköğretim sistemlerini güçlendiren ve ivme kazandıran bir boyut olarak görülüyor. Türk üniversitelerinin bugün yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline gelmesi adına sürdürdüğümüz projelerimiz, uluslararasılaşmayla ilgili stratejilerimizin uygulanmasına hız kazandırıyor. Bu süreçte üniversitelerimizdeki işleyişi de düzenlemek adına girişimlerimizi başlattık, Başkanlığımız döneminde Yükseköğretim Kurulu’nda Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı kuruldu. Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlıkları'nın üniversitelerimizde de kurulmasına ait düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

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