YÖK Başkanı THE listesine giren üniversiteleri tebrik etti
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, THE sıralamalarında yer alan üniversiteleri sosyal medya üzerinden tebrik etti. Saraç, sonuçların yükseköğretim açısından gurur verici olduğunu söyledi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Times Higher Education (THE) sıralamalarında yer alan üniversiteleri tebrik etti. Sonuçların yükseköğretim açısından gurur verici olduğunu belirten Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Times Higher Education (THE) tarafından yapılan dünya bilim alanı sıralamasında tıp ve sağlık alanında yer alan toplam 775 üniversite içerisinde ülkemizden ilk 500’de 3, toplamda 22 üniversitemizin yer alması sevindirici bir gelişme. Geleceğe daha güvenle bakıyoruz. THE üniversite sıralama sisteminin alan sıralamasında tıp ve sağlık alanında ilk 500’e giren Hacettepe, İstanbul ve Koç Üniversitelerimizi tebrik ediyorum. Tıp eğitimi alanındaki başarılarımızın yabancı üniversite sıralama kuruluşları tarafından da açıklanması Türk yükseköğretimi açısından gurur verici.”
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