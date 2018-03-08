YÖK Başkanı Saraç’tan 8 Mart mesajı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Saraç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, akademi camiası olarak kadınların güçlü, bilgili ve yüksek insani değerlerle yetişmesi için gerekli çalışmaları yürüttüklerini ve bu konuya azami önem verdiklerini belirtti.

Üniversite eğitimini sürdüren 7 milyon 712 bin 311 öğrencinin yüzde 45,8'inin kız öğrencilerden oluştuğunu anlatan Saraç, üniversitelerden mezun olanların ülke kalkınmasına katkısını artırmak için ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları ile yoğun iş birliği yaptıklarını söyledi.

Saraç, kadınların yükseköğretimdeki yerini ve sonrasında istihdamını desteklemek için ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerde yer alan sorumluluklar çerçevesinde, üniversitelerin de gerekli hassasiyeti göstererek konuyu öncelikli gündem maddeleri olarak ele almaları gerektiğini bildirdi.

Üniversitelerde doktora programlarına devam eden öğrencilerin yüzde 41,4'ünün kadın olduğuna dikkati çeken Saraç, şunları söyledi:

"Üniversitelerimizdeki toplam 154 bin 950 öğretim elemanının yüzde 44'ü kadın. 23 bin 870 profesörün yüzde 31'i kadın. Bu rakamlarla övünç duyuyoruz. Geleceğin Türkiye'sinde kadınların bilimde, teknolojide, ülkenin ekonomik kalkınmasında daha fazla yer almasıyla ilgili çalışmalar ana hedeflerimiz arasında. Bu düşüncelerimi 8 Mart dolayısıyla bir kez daha sizlere sunmak istedim. Bu vesileyle üniversitelerimizdeki değerli kadın akademisyenlerimizin, sevgili kız öğrencilerimizin ve idari kademede çalışan tüm kadın personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."