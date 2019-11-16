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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 16.11.2019 - 10:55, Son Güncelleme:/

YÖK Başkanı Saraç: Öğrenci affıyla ilgili çalışmamız yok

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Öğrenci affıyla ilgili çalışmamız yok, bu zaten yasama gerektirir. YÖK, bizden önce şu şekilde şikayet ediliyordu, 'Niye üniversitelere bu kadar müdahale ediyor?' Şimdi ise YÖK şikayet ediliyor, 'Niye üniversitelere müdahale edilmiyor?' diye. Bu noktaya gelmemiz gerçekten beni çok mutlu ediyor" dedi.

YÖK Başkanı Saraç: Öğrenci affıyla ilgili çalışmamız yok
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve ÖSYM Başkanlığı ile bağlı kuruluşların 2020 bütçeleri ve 2018 yılına ait kesin hesaplarının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Üniversite kontenjanlarını geniş katılımlı kurulların rasyonel planlamalarıyla belirleyen bir sisteme geçen yıl geçildiğini söyleyen Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:
“Böylece tüm üniversite bölümleri ve meslek yüksekokullarında önemli bir doluluk oranı yakaladık. Milletvekillerinin dile getirdiği mezun-istihdam ilişkisi sadece YÖK'ün değil devlet politikası olarak belirlenecek bir husus. Planlamayı yaptık ancak başka destekler gerekiyor. Özel üniversitelerin neden kurulduğu yönünde üç farklı soru soruldu. Bu üniversiteleri biz kurmuyoruz, yasayla kuruluyor.

Öğrenci affıyla ilgili çalışmamız yok, bu zaten yasama gerektirir. Son af 500 bin kişiyi sisteme soktu. Eğitim sistemi tek bir pasta, dilimleri kesilmiştir. Eğitimi biz başarıya endeksli bir şekilde kurgulamamız, popülist yaklaşımlarla kurgulamamamız lazım.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'nin kaldırılmasıyla ilgili içerik itibarıyla hiçbir sorunun bulunmuyor. Ancak getirilen her hususun toplumda geniş bir mutabakata zemin teşkil etmesi gerekiyor. Buradaki durumda farklı algılamalar, toplumda birtakım ayrışmalara yol açıyor. Ama içeriği itibarıyla hiçbir problem yok. Meclisimiz bu konuda Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurmuş. Belki bu başlığı taşımak mümkün ama kelimelerin üzerinde birbirimizi kırmamamız, toplumu birbirine düşürmememiz lazım diye düşünüyorum. Ama içerik itibarıyla hiçbir sıkıntımız yok.”

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