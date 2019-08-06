YÖK Başkanı Saraç: Boş kontenjanlarda azalma oldu
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Doluluk oranlarında, 2018 yılıyla kıyaslandığında önemli oranda artış oldu, boş kontenjanlarda ise önemli bir azalma gerçekleşti. Bu durum, yükseköğretim sistemimiz için sevindirici bir gelişme. YÖK olarak yükseköğretimde önceliğimiz her zaman kalite olacak. Bu sonuçlar, bu istikamette daha kararlı ve cesaretli adımlar atmamıza imkân sağlayacak" dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bu yıl doluluk oranlarında önemli bir artış, boş kontenjanlarda ise azalma olduğunu söyledi.
Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl ikincisi yapılan YKS'nin yerleştirme sonuçlarıyla ilgili raporun yayımlandığını belirtti. YÖK Başkanı Saraç, "Doluluk oranlarında, 2018 yılıyla kıyaslandığında önemli oranda artış oldu, boş kontenjanlarda ise önemli bir azalma gerçekleşti. Bu durum, yükseköğretim sistemimiz için sevindirici bir gelişme. YÖK olarak yükseköğretimde önceliğimiz her zaman kalite olacak. Bu sonuçlar, bu istikamette daha kararlı ve cesaretli adımlar atmamıza imkân sağlayacak" diye konuştu.
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