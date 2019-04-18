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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
18.04.2019 - 10:21, Son Güncelleme:/

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç: Üniversite sınav sisteminde bir değişiklik yok

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YKS ile ilgili öğrencilerin kafasını karıştıran soruları yanıtladı. Prof. Dr. Saraç, öğrencilerin sınav değişikliği olacak mı diye kaygılanmamasını söyleyerek, “Bizim bu sene hatta önümüzdeki sene yeni bir sistem arayışımız yok. Kesin ifadeyle cevaplandırmak isterim. Baraj puanlarında da bir değişikliğe gidilmeyecek. Testlerde belirlenen sürelerle de bir değişiklik olmayacak” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç: Üniversite sınav sisteminde bir değişiklik yok
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, CNN Türk’e verdiği röportajda, öğrencilere kaygı duymaması gerektiğini söyledi. YÖK Başkanı’nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:  

BELİRLENEN SÜRE DEĞİŞMEYECEK
Üniversite sınavlarında dört aya yayılan bir sistemden hafta sonunda toplanan bir sisteme geçtik. Öğrencilerimiz temel yeterlilik zemininde, sayısal ve sözel okuryazarlığın sorgulandığı bir sistemle tanıştı. Bizim bu sene, hatta önümüzdeki sene yeni bir sistem arayışımız yok. Kesin ifadeyle cevaplandırmak isterim bunu. Baraj puanlarında da bir değişikliğe gidilmeyecek. Testlerde belirlenen sürelerle de bir değişiklik olmayacak. Süre de aslında ayırt edici bir unsur, sınavın bir parçası. Sınavın bir sorusu gibi düşünülmesi lazım. 

ÖĞRENCİLER DEĞİŞİKLİK KONULARINI GÜNDEMLERİNDEN ÇIKARSINLAR
 Bir sınav stresi söz konusu. Öğrencilerimiz ellerinden geleni yapmışlardır. Derslerine çalışmışlardır. Hocaları en önemli rehberleridir. Öğrenciler, kendilerine özgüven duysunlar ve sükûnet içinde bu sınava girsinler istiyoruz. Sınavla ilgili şu, bu değişiklik konularını gündemlerinden çıkarsınlar. Çünkü bizim gündemimizde böyle bir başlık yok. 

TYT’DE 200 ALANLARIN NOTU BU SENE GEÇECEK
TYT’de 200 üzeri puan alanların, bu yıl puanları geçerli olacak mı? Bunu geçen sene beyan etmiştik. Bir taahhüttü bu. ÖSYM ile birlikte bu hususta bir çalışma yapıldı. Geçen sene almış oldukları notun bu yıl korunacağı net bir şekilde konuşuldu. Geçen seneki beyanımızda bir değişiklik yok.

Aldıkları notun iki yıl geçerliliğiyle ilgili geçen seneki beyanımızla ilgili bir değişiklik yok. Hangisi en yüksekse onu kullanabilecek.

BARAJLARDA EŞ DEĞERLİLİĞİ SAĞLADIK
Başarı barajı sıralamalarında geçen yıl değişikliğe gidildi. İki sınav farklı olduğu için, eş değerliliğini sağladık. Tıp fakültelerinin barajını 40 binden 50 bine düşürmedik. Yeni sistemdeki karşılığını getirmiş olduk. Hukuk için de, mimarlık için de geçerli. Tüm akademi ve bilim çevreleri buna kabul gösterdiler. Biz şunu da göstermiş olduk, eğitim öğretim ayrışma değil uzlaşı noktası olabilir. Bu da öyleydi. Bu hususta taviz vermemiz, geri adım atmamız söz konusu değil. İlgili tüm çevreler, herkes bu adımı olumlu karşıladı.

KONTENJAN ESASLI BİR BAKIŞ AÇIMIZ OLACAK
Sağlıkta ikinci öğretimle ilgili bazı programlar azaltılmaya gidilecek. Kapatma söz konusu değil. Öğrenci kontenjanları azaltılmaya gidilecek. Bir kurul oluşturuldu. Bu kurulda Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, SGK, TOBB yer alıyor. Bu kurulun işlevsel olmasına önem veriyoruz. Tavsiye kararlarını biz genel kurulda dikkate alacağımızı, kontenjanlarla ilgili politikamızı belirleyeceğimizi beyan ettik. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sağlık Bakanlığı’nın sunumları oldu. İleriye yönelik projeksiyonları oldu. MEB’in bir iki alan dışında kontenjanlarının azaltılması yönünde önerileri var. Geçen sene de sessiz sedasız öğretmenlik programlarıyla ilgili bir planlama yaptık. Başarı sıralaması şartı getirdik. Bu sene daha rasyonel kontenjan esaslı bir bakış açımız olacak.

ÖZGÜVENLERİNİ KAYBETMESİNLER
Öncelikle öğrencilerin şöyle bir düşüncede olmasını istiyoruz. Sükunet içinde olmalılar. Onların iyiliğini isteyen ailelerin gayretleri ve emelleri doğrultusunda, yetkinliklerine uygun programlara girmelerini diliyorum. Sükunet ve özgüvelerini kaybetmesinler.

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