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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
13.06.2019 - 15:33, Son Güncelleme:/

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç: Soru içeriklerinde değişiklik yok

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından bu haftasonu sınava girecek YKS adayları için yayınladığı mesajında sınavda soru sayı ve içeriklerinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Başkan Saraç YKS’nin sayısal ve sözel muhakemeyi öncelediğini hatırlatarak, adaylara başarılar diledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç: Soru içeriklerinde değişiklik yok
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter’dan sınava girecek adaylara yönelik bir mesaj yayınladı. Başkan Saraç, mesajında YKS’de soru sayısı ve içeriklerinde bir değişiklik olmayacağını belirterek, “YKS’de, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarındaki soru sayılarında ve içeriklerinde siz değerli öğrencilerimize verdiğimiz söze uygun olarak bir değişiklik olmayacak” dedi.

Saraç’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

İÇİNİZ RAHAT OLSUN
Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak, çocuklarımızın geleceğini şekillendirmede önemli bir merhale olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz rahat olsun, ilk kez geçen sene ‘Yeni YÖK’ tarafından kurgulanıp başarıyla uygulanan YKS’de, TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki soru sayılarında ve içeriklerinde siz değerli öğrencilerimize verdiğimiz söze uygun olarak bir değişiklik olmayacak.

SAYISAL VE SÖZEL OKURYAZARLIĞI ÖNCELİYOR
Bilindiği üzere bizim getirdiğimiz sistemin en önemli özelliği yükseköğretime geçişte sözel ve sayısal okuryazarlığı ve muhakemeyi öncelemesi. Bu konsept, Türkiye’nin bir kazanımıdır.

BAŞARI İÇİN SAKİNLİK, KENDİNE GÜVEN VE BEDEN SAĞLIĞI
Yıllardır emek vererek çalıştığınız bu sınav, biraz da sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektiriyor. Başarılı bir sınav için özellikle bu üç hususa da özen göstermenizi tavsiye ederim. Bütün bir hayatınızı göz önüne getirdiğinizde, hayat başarısının sadece gireceğiniz bu sınava bağlı olmadığını lütfen unutmayın. Başarı; çok çalışmak kadar, olumlu düşünceler, azim ve sabır da ister.

ÜNİVERSİTE HAYATI SİZİ DAHA DONANIMLI YAPACAK
Üniversitelerimizde göreceğiniz eğitim ve üniversite hayatı, öğreneceğiniz bilgilerin yanı sıra sizleri daha kültürlü, daha araştırmacı, üretken, donanımlı, ülkesini, milletini ve yüksek değerleri her şeyin üstünde tutan nesiller olarak yetişmenizi de sağlayacak.

HER MESLEK KENDİ BAŞINA BİR DEĞER
Eğitim almayı hedeflediğiniz meslekleri ve alanları belirlerken her mesleğin kendi başına bir değer olduğunu ve fırsatlar barındırdığını unutmayın. Yeter ki, başarıyı ve çalışmayı o meslekten esirgemeyin. Bu süreçte sizlere büyük emekler ve destekler veren değerli aileleriniz ve hocalarınız eminim bu düşünceleri benimle paylaşıyorlardır. Kıymetli öğrencilerimizi ve değerli ailelerini sevgiyle selamlıyorum. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

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